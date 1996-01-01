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Думское наследство
2 декабря жители Владивостока выбрали новую городскую думу, между тем за старой осталось немало недоделок. В частности, бюджет города принят только в первом чтении, и если новая дума не примет его в ближайшее время, то по закону городские бюджетники сядут на голодный паек - на 12% от обычного финансирования.
8 ноября 2007 г. депутаты утвердили основные параметры бюджета 2008 г. по доходам в сумме 5 млрд 281 млн 873 тыс. руб., по расходам - 5 млрд 722 млн 188 тыс. руб. с дефицитом бюджета в сумме 440 млн 315 тыс. руб. В составе налоговых доходов наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц - 2 млрд 402 млн 053 тыс. руб. Планируемое поступление единого налога на вмененный доход - 395 млн 444 тыс. руб., единого сельскохозяйственного налога - 3 млн 006 тыс. руб., налога на имущество физических лиц - 26 млн 638 тыс. рублей, земельного налога - 404 млн 552 тыс. рублей. Общий объем поступлений в городской бюджет прогнозируется в сумме 27 млн 260 тыс. рублей.
Неналоговые доходы в бюджете Владивостока составили 22,5%, или 1 млрд 186 млн 670 тыс. руб. Объем поступлений от арендной платы за землю запланирован в сумме 283 млн 660 тыс. руб., от аренды помещений - 30 млн 156 тыс. руб. Сумма планируемых доходов от продажи земельных участков - 84 млн руб., от реализации муниципального имущества - 500 млн руб. Плата за негативное воздействие на окружающую среду - 64 млн руб. Как пояснила заместитель главы города Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, к сокращению доходной части бюджета привели изменения в законодательстве на федеральном и на краевом уровнях. Отсюда и дефицит бюджета. Например, в 2008 г. госпошлина на государственную регистрацию транспортных средств полностью уходит в краевой бюджет, то есть город потеряет около 1,5 млн руб.
В структуре расходов бюджета наибольшие расходы предусмотрены по разделам: "Образование" - около 2,4 млрд руб., "Жилищно-коммунальное хозяйство" - около 1,2 млрд руб., "Здравоохранение" - более 762,5 млн руб. При этом именно по этим статьям расходов денег остро не хватает, и плачевная ситуация сохранится впредь. На увеличение зарплат бюджетникам, социальное обеспечение населения денег хватит, но на строительство новых детских садов - увы! - нет.
Старая дума сделала самое трудное дело - провела публичные слушания бюджета. Они состоялись 30 ноября в кинотеатре "Нептун". В качестве экспертов в обсуждении проекта бюджета выступили представители общественных организаций Приморья. Татьяна НЕЧИПОРЕНКО, председатель правления Приморского регионального отделения общероссийского общественного движения "Всероссийский Союз народных домов", преподаватель вуза, проиронизировала, что бюджет города сжимается с каждым годом, как шагреневая кожа. Ее студенты подсчитали, что в бюджете России на душу населения приходится 50 тыс. руб., а во Владивостоке - менее 9 тыс. При этом из 30 млрд руб. собранных городом налогов назад вернулось чуть больше 2 млрд руб. - то есть всего 7%. А в других городах Приморья назад возвращается до половины налоговых поступлений. Может быть, вновь избранным депутатам удастся наладить отношения с краевыми властями?
Надежда на приватизацию городского имущества и продажу земельных участков достаточно зыбкая. Мало того, что особо активным депутатам предыдущего созыва удалось приватизацию приостановить, так впереди нас ждет новое положение федерального законодательства, по которому арендаторы муниципальной недвижимости получат право первоочередного выкупа занимаемых помещений.
Как всегда, много и эмоционально выступал депутат Александр ЮРТАЕВ, предложивший увеличить финансирование по разделу "Коммунальное хозяйство" в объеме не менее 200 млн руб., и разработать программу ремонта внутриквартальных дорог и придомовых территорий, лестничных маршей, ливневой канализации, подпорных стенок, капитального ремонта кровель, фасадов, подъездов согласно обращениям жителей. А также разработать на 2008 г. программу развития районных и участковых поликлиник во всех микрорайонах города Владивостока, программу восстановления и строительства спортивных сооружений для проведения дворовых соревнований, программу обеспечения дачников и огородников проездными билетами.
Словом, согласно требованиям депутата, в системе городского хозяйства надо провести некую революцию. Особенно новаторским выглядит предложение исходить из практики принятия бюджетов в других городах Российской Федерации, и расходную часть бюджета представить детализированно, с указанием организаций и бюджетных получателей, с учетом конкретных сумм затрат на конкретные объекты или услуги (поадресно). Тут надо сказать, что Александра Гавриловича переизбрали на новый срок, и потому ему самому же и придется воплощать в жизнь свои благие пожелания. Кстати, он не сомневается в том, что новая дума успеет собраться до Нового года, принять бюджет-2008, и напоминает, что в практике Владивостока бывали годы, когда бюджет принимался в январе, - и ничего страшного.
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