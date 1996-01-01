Хабаровская оппозиция планирует выставить часовых у крайизбиркома до весны

С 10 декабря в Хабаровске началось ежедневное пикетирование четырьмя политическими партиями здания крайизбиркома. Так они решили выразить протест тому, как проходили в крае декабрьские выборы в Госдуму РФ.

Решение о пикетировании содержится в заявлении к общественности, которое подписали в минувшую пятницу (8 декабря) члены координационного совета политического фронта "За честные и прозрачные выборы" - представители региональных отделений КПРФ, СПС, "Яблока" и "Патриотов России". Также в документе говорится о том, что прошедшие выборы депутатов Государственной Думы РФ являются нелегитимными.

Секретарь крайкома КПРФ Леонид ГОЛУБ прокомментировал ДДГ "ЗР" ситуацию: "Причиной таких наших действий послужило полное бездействие членов избирательной комиссии края в части пресечения нарушений законодательства о выборах. В ходе этой кампании коммунисты подали в комиссию более 20 заявлений о нарушениях, и все они были отклонены. В первые три дня после выборов мы проводили пикетирования избирательных комиссий по всему краю, но реакции не добились. Но сдаваться мы не собираемся, особенно теперь, когда в нашей борьбе к нам присоединились и другие партии".

Как сообщил "ЗР" координатор созданного в начале ноября фронта, хабаровский журналист Алексей ХОРОШИЛОВ, ежедневное выставление пикетов продлится вплоть до президентских выборов (назначенных, как известно, на 2 марта 2009 г.). В настоящее время идет согласование между партиями "графика дежурств". "Первые пикеты будут одиночными, так как мы еще не успели подать уведомления в городскую администрацию, но в дальнейшем начнутся и коллективные акции", - добавил координатор фронта.