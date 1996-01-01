К мандатам почтения нету?

Оглядываясь назад, можно смело говорить о том, что предвыборная кампания отличалась завидным равнодушием к избирателям и при всем этом к успешному финалу пришли во многом малоизвестные во Владивостоке люди, большей частью представляющие бизнес. Есть, правда, один врач, но и тот - главный и, конечно, единоросс. Успешно прошли выборы четверо действующих депутатов. Среди одномандатников на депутатское удостоверение смело могут рассчитывать десять директоров и замов различных ООО и ОАО. Победу журналиста НОВИКОВА можно объяснить особенностями профессии и гибкостью во время ведения кампании. И лишь успех президента ДВГТУ Геннадия ТУРМОВА представляется безусловно заслуженным. Как и предполагала наша газета в предвыборных публикациях, Турмову удалось выиграть выборы благодаря нажитому авторитету среди горожан.

Остается загадкой, как без активной предвыборной агитации, без встреч с избирателями, без совместных дискуссий и дебатов еще вчера неизвестные люди смогли пройти во власть в таком опытном по части выборов городе, как Владивосток. Надо ожидать, что и после дележа мандатов партийных списков картина мало чем будет отличаться от той, что сложилась на одномандатных округах.

К слову, об опыте Владивостока. Минувшие выборы показали, что изменилось время и изменилось общество.

Казалось, что после снятия с предвыборной дистанции ЧЕРЕПКОВА в городе возникнет общественный протест: человека в пятый раз под различными предлогами снимают с выборов. Ничего подобного не произошло. Это, наверное, говорит о том, что реальные интересы горожан далеки от политики, а также о том, что время Виктора Ивановича ушло. И не только потому, что он несколько лет был вдали от родного города, работая в Государственной Думе. Просто сменилось поколение, пришло то, которое готово идти на избирательный участок за телефонную карточку. А у прежних избирателей могло измениться мировоззрение и подход к выборам, которые во многом стали, скорее, коммерческим мероприятием, чем свободным волеизъявлением. Коммерциализация идеологии привела к тому, что мы сегодня имеем: у власти большей частью оказываются денежные мешки, которым есть что защищать во власти. Поэтому умница, интеллигент, профессор-математик из Морского государственного университета БЕЛЕЙЧЕВА проигрывает в восьмом округе выборы предпринимателям без роду и племени. Лично я фамилию победившего в этом (моем) восьмом округе Дмитрия ПЕНЯЗЯ видела исключительно на заборах в районе ул. Бестужева, причем еще с прошлых выборов. Ни листовки, ни бумажки от Пенязя за всю предвыборную кампанию я не получила, в глаза не видела ни его самого, ни его агитаторов. И вот - здрасте, Пенязь - лидер на голосовании.

И не стоило было столько слов тратить о народном благе, о перспективах АТЭС, чем отличались практически все кандидаты-сторонники президента. Как-то неудобно получается - ради АТЭС и трех дней международного собрания можно возводить мосты, дворцы и отели-пятизвездочники. А вот чтоб всю эту, пока что мифическую красоту соорудить ради обычных граждан страны, прозябающих с разницей в семь часовых поясов от разжиревшей столицы своей Родины, города-героя Москвы, не приходило в голову ни национальному лидеру, ни депутатам, ни кандидатам всех уровней. В русле этих размышлений забавно смотрелась в день выборов и потом еще несколько дней спустя главная страница новостей интернет-агентства REGNUM- Приморье. Первые три новости о победном шествии по краю партии власти, а затем тема под заголовком "Приморцы при первой же возможности покидают край в поисках лучшей жизни"...

Так что с приходом в городскую Думу нового созыва деятелей из "реального сектора экономики" избирателям придется распрощаться с последними иллюзиями насчет слуг народа и своей лучшей жизни. Грести будут только в свою сторону. А поскольку "Единая Россия", судя не по лозунгам, а кандидатам, тяготеет все больше к состоявшимся бизнесменам, то и свои нехилые проценты при голосовании по партийным спискам в Думу Владивостока она им и отдаст по закону. В любом случае Дума, считайте, уже сформирована при наличии убедительного большинства "единороссов"-предпринимателей.

В течение 5 дней со дня голосования на выборах депутатов Думы Владивостока зарегистрированный кандидат может отказаться от получения депутатского мандата. Заявление об отказе не подлежит отзыву. Отказ зарегистрированного кандидата влечет за собой изменение порядка размещения зарегистрированных кандидатов в соответствующем списке кандидатов.

Вот такая арифметика. Ну а что касается последнего абзаца - это уж навряд ли. За все "уплочено".