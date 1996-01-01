Список победителей в Думу г. Владивостока

По предварительным данным, в одномандатных округах в Думу г. Владивостока выбраны:

Округ №1. ГОЛОЯД Николай Иванович. 1964 г. рождения; место жительства г. Владивосток; Дума города Владивостока, депутат; выдвинут избирательным объединением "Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия"; член всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель секретаря местного политического совета отделения Советского района Владивостокского городского округа.

Округ №2. СУЛЕЕВ Дмитрий Петрович. 1964 г. рождения; место жительства г. Владивосток; ООО "СУМ - 2 Строймеханизация", генеральный директор; самовыдвижение; основание регистрации - избирательный залог; член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Округ №3. КИРИЧЕНКО Александр Георгиевич. 1957 г. рождения; место жительства г. Владивосток; Дума города Владивостока, депутат, заместитель председателя Думы города Владивостока; выдвинут избирательным объединением "Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия"; член всероссийской политической партии "Единая Россия".

Округ №4. ПРИХОДЬКО Александр Александрович. 1971 г. рождения; место жительства г. Владивосток; Дума города Владивостока, депутат; самовыдвижение; основание регистрации - избирательный залог; председатель совета общественной организации "Владивостокская городская общественно-политическая организация "Закон и Порядок".

Округ №5. КУЗЬМИН Андрей Валерьевич. 1969 г. рождения; место жительства г. Владивосток; ГУЗ "Приморский краевой диагностический центр", главный врач; выдвинут избирательным объединением "Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия"; член Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Округ №6. СЕРЕБРЯКОВ Павел Юрьевич. 1975 г. рождения; место жительства г. Владивосток; ООО "Управляющая компания "Славда", генеральный директор; самовыдвижение; основание регистрации - избирательный залог.

Округ №7. ГЛАЗУНОВ Вадим Владимирович. 1969 г. рождения; место жительства г. Владивосток; некоммерческое партнерство Управляющая компания "Эгершельд", директор; выдвинут избирательным объединением "Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия".

Округ №8. ПЕНЯЗЬ Дмитрий Владимирович. 1971 г. рождения; место жительства г.Владивосток; ООО "Веросса", генеральный директор; самовыдвижение; основание регистрации - избирательный залог; председатель общественного движения "Общество защиты автомобилистов Приморского края".

Округ №9. ТАЛАБАЕВА Людмила Заумовна. 1957 г. рождения; место жительства г. Владивосток; ООО "Дальрыбпорт", директор; выдвинута избирательным объединением "Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия"; член Регионального политического совета партии.

Округ №10. ГОРЯЧКИНА Любовь Витальевна. 1972 г. рождения; место жительства г. Владивосток; ООО "Лана", генеральный директор; выдвинута избирательным объединением "Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия"; член региональной контрольно - ревизионной комиссии Приморского регионального отделения партии.

Округ №11. МАРТЫНОВ Георгий Геннадьевич. 1960 г. рождения; место жительства г. Владивосток; ОАО "Дальневосточный коммерческий холодильник", генеральный директор; выдвинут избирательным объединением "Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия"; член политсовета.

Округ №12. ЮРТАЕВ Александр Григорьевич. 1958 г. рождения; место жительства г. Владивосток; Дума города Владивостока, депутат; выдвинут избирательным объединением "Местное отделение политической партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" в городе Владивостоке Приморского края"; член бюро Совета регионального отделения партии.

Округ №13. ТУРМОВ Геннадий Петрович. 1941 г. рождения; место жительства г. Владивосток; ДВГТУ (ДВПИ им. В.В. Куйбышева), президент; выдвинут избирательным объединением "Владивостокское городское отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Округ №14. ХРАМОВ Олег Александрович. 1975 г. рождения; место жительства г. Владивосток; ООО "ВЛАДТРЕК", президент; выдвинут избирательным объединением "Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия"; член регионального политического совета.

Округ №15. НОВИКОВ Дмитрий Геннадьевич. 1977 г. рождения; место жительства г. Владивосток; Дума города Владивостока, депутат; выдвинут избирательным объединением "Владивостокское общественное движение "Избирательный блок Черепкова В.И."; основание регистрации - избирательный залог.

Округ №16. ФРОЛОВ Сергей Александрович. 1958 г. рождения; место жительства г. Владивосток; ОАО "Примавтодор", заместитель генерального директора; выдвинут избирательным объединением "Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия".

Округ №17. ЛОМАКИНА Марина Александровна. 1973 г. рождения; место жительства г. Владивосток; ОАО "Наш дом - Приморье", генеральный директор; выдвинута избирательным объединением "Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия".

Данные о предварительных итогах голосования по единому округу на выборах депутатов Думы города Владивостока (по состоянию на 3 декабря) опубликованы на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ:

Приморское региональное отделение всероссийской политической партии "Единая Россия" - 61904 голосов (36,15%);

Владивостокское городское отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" - 27424 (16,02%);

Местное отделение Политической партии "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" в г.Владивостоке - 25104 (14,66%);

Приморское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" - 20612 (12,04%);

Городская общественная организация "Женщина Владивостока" - 13204 (7,71%);

Остальные общественные организации не смогли преодолеть 7%-ный барьер:

Правозащитная общественная организация "Свобода Выбора" - 7856 голосов (4,59%);

Владивостокская общественная организация "Народный депутат" - 4256 (2,49%).

Итого в новый состав владивостокского парламента войдут 35 депутатов, 18 из которых будут избраны по пропорциональной системе и 17 - по мажоритарной.