Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Наказ Путина Западу и России
За четыре дня до выборов Президент РФ впервые собрал в Кремле глав дипломатических миссий. В Георгиевском зале Кремля присутствовали около 200 человек - послы всех без исключения стран и международных организаций.
По словам Владимира ПУТИНА, он хотел поделиться с послами своим видением внутренней ситуации и внешней политики России. Тем не менее значительная часть его посланий явно предназначалась отечественным избирателям.
"Россия будет последовательно продвигать позитивную объединительную повестку дня современных международных отношений, - заявил президент. - И это главный сигнал, который я попросил бы довести до ваших столиц". Однако, учитывая мейнстрим предвыборных выступлений Путина, наблюдатели сочли главным не это, а предостережение от попыток устроить в России "цветную революцию". "Мы сделали все, чтобы избавить Россию от внутренних потрясений, твердо поставить ее на путь эволюционного развития, - сказал президент. - И не допустим, чтобы этот процесс корректировали извне".
Глава государства счел нужным сообщить, что Россия является стабильной и предсказуемой страной с растущим ВВП, высокой степенью интеграции в мировую экономику и кровной заинтересованностью в честных и открытых выборах, от итогов которых "прямо зависит общественная и политическая стабильность". Курс РФ, по словам Путина, четко определен и неизменен: демократическое развитие, где приоритетом остается "обеспечение и реализация прав и свобод человека, создание условий для раскрытия потенциала каждого гражданина". Хотя формулировка оставляет простор для толкований, этим постулатом президент в очередной раз позиционировал себя как либерала.
Во внешней политике "безусловным приоритетом" Путин назвал отношения со странами СНГ. "Для нас это пространство - не шахматная доска, на которой разыгрываются геополитические игры. Мир, спокойствие и процветание в этом регионе жизненно необходимы для нормального демократического развития всех стран Содружества", - сказал президент. Однако послы стран СНГ за президентским столом не поместились и были усажены за соседним, что несколько противоречило декларации. Да и сам отсыл к г-ну БЖЕЗИНСКОМУ по поводу "шахматной доски" выглядел скорее обращением к Вашингтону, чем к упомянутым объектам его политики.
Глава Института национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ усматривает в этом подготовку Путина к уходу на роль спецпредставителя РФ в G8. "Такой вариант сейчас активно обсуждается", - сказал РБК daily политтехнолог. По его словам, главным месседжем президента была не невозможность западного вмешательства, а сигналы о том, что ни сам Путин, ни его преемник не являются антизападными политиками и что Путин не идет на третий срок.
Замгендиректора Центра политических технологий Алексей МАКАРКИН в этом сомневается: "Путину будет трудно формализовать должность спецпредставителя в G8". По мнению эксперта, в роли "национального лидера" Путин будет искать механизм своего присутствия как во внешней, так и во внутренней политике, столь же двойственной была и речь перед послами.
"Внутренней аудитории адресован месседж о недопустимости западного вмешательства, чтобы мобилизовать электорат, внешней - все, что противоречит западным телесюжетам об ущемлении демократии в России", - резюмирует г-н Макаркин.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Первому резиденту офшора на острове Русском пришлось размещаться на базе отдыха
- Во Владивостоке принято решение закрыть видовую площадку
- Путин подписал беспрецедентный указ для Дальнего Востока
- "Гагарин" приземлится на Чуркине
- Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор