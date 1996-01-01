Наказ Путина Западу и России

За четыре дня до выборов Президент РФ впервые собрал в Кремле глав дипломатических миссий. В Георгиевском зале Кремля присутствовали около 200 человек - послы всех без исключения стран и международных организаций.

По словам Владимира ПУТИНА, он хотел поделиться с послами своим видением внутренней ситуации и внешней политики России. Тем не менее значительная часть его посланий явно предназначалась отечественным избирателям.

"Россия будет последовательно продвигать позитивную объединительную повестку дня современных международных отношений, - заявил президент. - И это главный сигнал, который я попросил бы довести до ваших столиц". Однако, учитывая мейнстрим предвыборных выступлений Путина, наблюдатели сочли главным не это, а предостережение от попыток устроить в России "цветную революцию". "Мы сделали все, чтобы избавить Россию от внутренних потрясений, твердо поставить ее на путь эволюционного развития, - сказал президент. - И не допустим, чтобы этот процесс корректировали извне".

Глава государства счел нужным сообщить, что Россия является стабильной и предсказуемой страной с растущим ВВП, высокой степенью интеграции в мировую экономику и кровной заинтересованностью в честных и открытых выборах, от итогов которых "прямо зависит общественная и политическая стабильность". Курс РФ, по словам Путина, четко определен и неизменен: демократическое развитие, где приоритетом остается "обеспечение и реализация прав и свобод человека, создание условий для раскрытия потенциала каждого гражданина". Хотя формулировка оставляет простор для толкований, этим постулатом президент в очередной раз позиционировал себя как либерала.

Во внешней политике "безусловным приоритетом" Путин назвал отношения со странами СНГ. "Для нас это пространство - не шахматная доска, на которой разыгрываются геополитические игры. Мир, спокойствие и процветание в этом регионе жизненно необходимы для нормального демократического развития всех стран Содружества", - сказал президент. Однако послы стран СНГ за президентским столом не поместились и были усажены за соседним, что несколько противоречило декларации. Да и сам отсыл к г-ну БЖЕЗИНСКОМУ по поводу "шахматной доски" выглядел скорее обращением к Вашингтону, чем к упомянутым объектам его политики.

Глава Института национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ усматривает в этом подготовку Путина к уходу на роль спецпредставителя РФ в G8. "Такой вариант сейчас активно обсуждается", - сказал РБК daily политтехнолог. По его словам, главным месседжем президента была не невозможность западного вмешательства, а сигналы о том, что ни сам Путин, ни его преемник не являются антизападными политиками и что Путин не идет на третий срок.

Замгендиректора Центра политических технологий Алексей МАКАРКИН в этом сомневается: "Путину будет трудно формализовать должность спецпредставителя в G8". По мнению эксперта, в роли "национального лидера" Путин будет искать механизм своего присутствия как во внешней, так и во внутренней политике, столь же двойственной была и речь перед послами.

"Внутренней аудитории адресован месседж о недопустимости западного вмешательства, чтобы мобилизовать электорат, внешней - все, что противоречит западным телесюжетам об ущемлении демократии в России", - резюмирует г-н Макаркин.