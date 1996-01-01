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"Бронзовый солдат" отомстил Таллинну

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Мудрый, как известно, учится на чужих ошибках, умный - на своих, дурак же ничему не учится. К какой из этих категорий относить эстонские власти - вопрос спорный. Но тот факт, что высокопоставленные представители этого государства признали перенос памятника советскому Воину-освободителю в Таллинне весной этого года ошибочным решением, позволяет надеяться, что не все так плохо в бывшей советской республике, как представляют себе некоторые российские политики.

Выступая накануне в эфире государственного телеканала ETV24, пишет "Утро.Ru", мэр Таллинна и лидер Центристской партии Эстонии Эдгар САВИСААР заявил, что от переноса "Бронзового солдата" с холма Тынисмяги на городское военное кладбище прибалтийское государство больше потеряло, чем выиграло. По его словам, этот шаг привел к серьезному ухудшению отношений между Россией и Эстонией, что в первую очередь больно ударило по эстонской экономике.

При этом Сависаар напомнил о статье экономиста Индрека НЕЙВЕЛЬТА, в которой говорится о том, что из-за конфликта с Россией Эстония в 2007 г. потеряет 4-5 млрд крон (примерно $370-470 млн). А по данным государственного департамента статистики, экономический рост страны во втором квартале 2007 г. составил 7,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как в первом квартале этот показатель равнялся 9,8%. Особенно пострадали обрабатывающая промышленность, железнодорожный и морской транспорт.

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