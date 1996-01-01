Россия признана энергоискусительницей Европейского союза

В Риме прошел Энергетический конгресс. Накануне этого события "Европейский центр по международным отношениям" выпустил доклад под названием "Отношения Россия-ЕС: аудит власти". Авторы доклада сетуют, что именно Москва, а не Брюссель, стала играть первую скрипку в российско-европейских отношениях, пишут информагенства.

Причиной для разработки новой стратегии стало отсутствие единой позиции ЕС в отношении России, которая, согласно авторам доклада Марку ЛЕОНАРДУ и Нику ПОПЕСКУ, занимает почетное третье место в списке спорных вопросов, разделяющих страны ЕС, - после Дональда РАМСФЕЛЬДА (министр обороны США) и войны в Ираке. Новая Россия ведет себя все жестче, что, по мнению авторов, не всегда идет ей на пользу. Так, они цитируют слова одного из европейских дипломатов: "По поводу системы ПРО россияне правы по многим моментам, однако они так отвратительно себя вели, что это уже не имеет значения. Мы уже не можем дать им право заблокировать эту тему". Противоречий в отношениях с Россией, действительно, у Европы стало гораздо больше, чем раньше.

А виной всему конечно же нефть и газ, которые открыли для России новые горизонты. Ведь никто, собственно, и не ожидал такого быстрого оживления за кремлевскими стенами...

Как пишут авторы доклада, если ЕС не смог изменить Россию времен ПУТИНА, то последняя оказала огромное влияние на Евросоюз. Россия подписывает двусторонние договоры в области энергетики, внося раздор в евролагерь, она блокирует независимость Косово, она "выдавила" ЕС из Центральной Азии и стран Закавказья, а в Украине и Молдавии пыталась свести на нет европейские элементы. Если в 90-е годы все говорили о российской зависимости от западных кредитов, то сейчас все говорят о западной зависимости от российской нефти.

Главная угроза России, согласно докладу, заключается не в отключениях газа, а в том, что она пытается позиционировать себя в качестве модели, альтернативной Западу, по таким вопросам, как суверенитет и мировой порядок...

Но, что самое интересное, России это удается! Несмотря даже на то, что население ЕС в три раза больше российского, военные расходы отличаются в десять раз в пользу Брюсселя, а экономика Евросоюза в пятнадцать раз мощнее экономики Российской Федерации. Вроде бы все козыри на руках, ан нет, не хватает одного - единства.

Причем "линия разлома" проходит не столько там, где заканчивается "старая" Европа и начинается "новая", а там, где странами ЕС выстраиваются отношения с Россией.