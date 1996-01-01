Довольно "холодных войн"

В наши дни попытки понять Россию через призму британских и американских СМИ чреваты головной болью. С одной стороны, если вы недавно перелистывали страницы Wall Street Journal или New York Times, вам известно, что Россия - один из ведущих развивающихся рынков мира и что экономика России росла с 2000 г. в среднем на 7% в год.

С другой стороны, если вы обратитесь к заголовкам на международные темы или редакционным статьям, вы прочтете, что президент ПУТИН занят разгромом демократии и возрождением Советского Союза.

Хотя американцы никогда не упускают возможности отметить рост и экономическую свободу в Китайской Народной Республике, гораздо более открытое и свободное общество России подвергается в западных СМИ более строгим оценкам. Отчего? Не оттого ли, что полки гипермаркетов по всей Америке не ломятся от товаров из России? Или просто из-за того, что (как на то намекают отдельные русские циники) американцы и европейцы ожидают одного от тех, кто внешне похож на них самих, и совсем другого от азиатов, африканцев и арабов? А, может статься, американское восприятие России до сих пор предопределяется набором стереотипов, сохранившихся со времен "холодной войны", и более свежих картинок России девяностых в роли Дикого Востока - эдакого экзотического захолустья?..

В этом году президент Путин предложил президенту БУШУ использовать базы в Азербайджане и на юге России для размещения совместной системы противоракетной обороны, чтобы противостоять угрозе иранского ракетного удара по Европе. Однако администрация Буша продолжает настаивать, что размещение стационарных перехватчиков в 2000 милях от Ирана, на территории Польши и Чехии, имеет смысл, хотя предложенные взамен участки гораздо ближе к границам Ирана. И хотя многие члены администрации Буша, скорее всего, не верят в то, что коварный экс-кагэбэшник Путин всерьез намерен следовать своим обещаниям, им стоит припомнить, что в 1980-е гг. именно их герой Рональд РЕЙГАН первым выступил с предложением поделиться противоракетной технологией с русскими.

Многие из тех консервативно настроенных аналитиков и консультационных агентств Вашингтона, которые ликовали по поводу крушения СССР, в значительной степени остаются на автопилоте, когда речь заходит о постсоветской России, скорее пытаясь отыскать признаки возврата к старым добрым дням "Империи Зла", нежели добросовестно принимая произошедшие в стране перемены. С другой стороны, многие либерально настроенные демократы, кажется, видят в девяностых годах, когда между президентом КЛИНТОНОМ и Борисом ЕЛЬЦИНЫМ завязалась настоящая дружба, золотой век российской демократии, а не десятилетие упадка, мошенничества, гиперинфляции и хаоса, каким оно запомнилось большинству россиян.

Ситуацию усугубили миллионы долларов осужденного олигарха Михаила ХОДОРКОВСКОГО, которые были выплачены пиар-агентствам в Вашингтоне и Лондоне с целью создания небольшого, но шумного антироссийского лобби по обе стороны Атлантики. Благодаря их усилиям Ходорковский из российской версии Кена ЛЭЯ (основатель компании Enron) превратился в политического диссидента. Та же финансируемая олигархами в изгнании пиар-машина настаивает на том, что за убийством Александра ЛИТВИНЕНКО (бывший сотрудник ФСБ, умерший в прошлом году в Лондоне от отравления радиоактивным веществом) стоит Кремль, а не многочисленные личные враги, имевшиеся у него в России и за ее пределами. Те самые люди, которые в девяностые годы пугали нас бесхозным ядерным арсеналом России, теперь утверждают, что террористы и уголовники не в состоянии приобрести и нескольких грамм полония без содействия государства.

Воины новой "холодной войны" не только видят руку Кремля за каждым сенсационным убийством в России и за ее пределами, но и любят доказывать, что Россия использует свои огромные запасы нефти и газа как политическое оружие для запугивания бывших советских республик вроде Грузии, Беларуси и Литвы. В действительности все эти страны вынуждены платить более высокую цену за энергоносители потому, что российская газовая монополия "Газпром" не в состоянии больше субсидировать соседей России поставками дешевого газа. Те страны, которые издавна поддерживают отличные отношения с Москвой, - в частности, Армения и Азербайджан, - в этом году платят за российский газ даже больше, чем Украина, отношения которой с Москвой в последние несколько лет были довольно напряженными.

Все вышесказанное вовсе не свидетельствует, что у России нет подлинных и весьма ощутимых проблем, которые несут угрозу ее незрелой демократии и наметившемуся экономическому подъему... Хотя крупные города продолжают расти, все больше народа покидает сельскую местность из-за высокого уровня смертности и отсутствия перспектив. Россия импортирует 40% продукции, что в условиях растущей мировой инфляции на товары повседневного спроса ставит под удар обычных граждан. Каждый год в России фиксируется больше абортов, чем рождений...

Чем может помочь в решении этих невыдуманных проблем Америка? Первый шаг - отказаться от глупого суждения о том, что ослабление России якобы в американских интересах. Это особенно важно в условиях усиления граничащего с безлюдными российскими просторами Китая и тягостной истории исламского экстремизма и этнического сепаратизма на Кавказе.

Второй шаг - прекратить зацикливаться на "руке Кремля" и сосредоточиться на развитии торговли, предпринимательства и филантропии на местах и на уровне корпораций. Если мы можем развивать их с Китаем - страной, которая не уважает свободу вероисповедания и подвергает усиленной цензуре Интернет, - то почему не с Россией, правительство которой не повинно ни в том, ни в другом?

Как и во многих других вопросах, когда дело касается России, частный сектор американского общества оказывается на голову выше средств массовой информации и политических элит, особенно в том, что касается реальных изменений. Раз уж некоторые американские политики и аналитики находят поводы для оптимизма в раздираемом войной Ираке, наверняка они смогут перенести часть этого оптимизма и на Россию.