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Все-таки Русский
Последняя неделя перед выборами ознаменовалась изматывающей рекламой картинок светлого будущего Приморья в связи с саммитом АТЭС. Количество повторов этой радостной новости по радио и ТВ на фоне серого быта некоторых жителей Приморья довело до нервного срыва.
Корреспондент ДДГ "ЗР" стал свидетелем душераздирающей сцены в парикмахерской: администратор в поисках ненавязчивого музыкального фона без конца переключала со станции на станцию, и, когда на сороковой минуте в шестой раз услышала "будет... саммит АТЭС...", схватила ни в чем неповинный радиоприемник и чуть было не грохнула его оземь. Спасибо рядом стоящей коллеге, которая успела его перехватить. Но в сторону душещипательную лирику.
В редакцию попал документ, свидетельствующий, что у правительства есть-таки намерение сделать что-то хорошее для многострадального Дальнего Востока. Правда, "хотеть" и "мочь" - разные вещи, но попытка совместить эти два понятия просматривается. А теперь подробнее о решениях, принятых на заседании в Минрегионразвития (МЭРТ передал ему полномочия по контролю и координации проекта), которое прошло 22 ноября после совещания у Президента РФ.
Главное его решение - все объекты саммита АТЭС и Приморский океанариум разместить на острове Русский. Создан Межведомственный оперативный штаб по подготовке инфраструктуры Владивостока к проведению саммита АТЭС, и возглавил его замминистра регионального развития Камиль ИСХАКОВ.
Все задействованные в проекте министерства, ведомства, администрации Владивостока и Приморского края должны согласовать план первоочередных мероприятий и утвердить его на заседании оперативного штаба в прошедшую пятницу (надеемся, это произошло). Среди этих мер в том числе и разработка специальных технических условий для проектирования уникальных сооружений (морских мостовых переходов) и порядок их утверждения. Над этим сейчас трудятся совместно Главгосэкспертиза, Минтранс и Росавтодор.
Важная часть подготовки к большой стройке на Русском - решение вопроса о транспортировке необходимых для этого грузов: техники, стройматериалов и др. Для этого остро необходим мост, а расчеты показали, что перевозки морским путем выльются в несколько миллиардов рублей. Одно из альтернативных предложений - потратить средства на понтонный мост в районе маяка (от Токаревской кошки до мыса Безымянного). Инициатор проекта - НПО "Гидротекс" - утверждает, что его можно запустить уже в 2008 г.
Кстати, как сообщил ДДГ "ЗР" председатель зарегистрированной Владивостокской городской общественной организации содействия развитию и процветанию "Остров Русский" Анатолий ЧЕН, собрано около 2 тыс. подписей жителей острова под обращением к Президенту РФ, в котором содержатся две просьбы: включить в госзаказ на 2008 г. строительство понтонной переправы на Русский и придать организации статус представительства Общественной палаты России, чтобы при решении вопросов развития острова учитывать мнение проживающего там населения.
Еще один мост, которого владивостокцы ждут, пожалуй, больше других объектов, - мост через бухту Золотой Рог. Его краевые власти пообещали начать строить уже в декабре, но, как неофициально сообщил "ЗР" источник в Минрегионе, не все так просто: вторая экологическая экспертиза тоже отрицательная. Но сейчас идет форсированная работа над замечаниями экспертов.
В общем, идет большая бумажная, в хорошем смысле этого слова, работа. А 15 декабря новая, с учетом пожеланий Президента РФ, Схема и архитектурно-градостроительная концепция размещения объектов саммита АТЭС и освоения о. Русский должны быть рассмотрены оперативным штабом при Минрегиона.
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