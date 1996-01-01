У России украли еще один триллион

Воровство остается бичом государства при осваивании средств федерального и местных бюджетов. Недавно были подведены итоги общероссийского "Национального рейтинга прозрачности закупок", организаторы которого выяснили, что из выделенных на госзакупки в 2006-2007 годах средств был украден каждый четвертый рубль.

Если учесть, что в масштабах всей страны госзаказ составляет около 4 трлн руб. в год, потери от воровства достигают 1 трлн руб. Организаторы рейтинга - Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ) и Межрегиональное общественное движение "Против коррупции" - пришли к такому выводу на основании анализа 10 тыс. проведенных в ходе госзаказа закупок.