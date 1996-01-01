Губернатор обещает решить проблему льготных лекарств

Администрация Приморья готова взять на себя полномочия по дополнительному лекарственному обеспечению (ДЛО), за которое с 1 января 2008 г. будут отвечать субъекты федерации.

"Сегодня в крае насчитывается около 64 тыс. человек, имеющих право на ДЛО. Все они получат необходимые лекарства. Мы будем довносить свои деньги, раз ведомство г-на ЗУРАБОВА не может справиться с этой обязанностью", - заявил во время посещения Владивостокского морского торгового порта губернатор Сергей ДАРЬКИН.

По данным краевой администрации, на сегодняшний день неплатежи федерального бюджета перед поставщиками льготных препаратов для приморцев составляют 877 млн руб. Сегодня в аптеках накопилось более 40 тыс. не обеспеченных лекарствами рецептов.

Между тем на недавней встрече министра Минсоцразвития Татьяны ГОЛИКОВОЙ с президентом Владимиром ПУТИНЫМ Приморский край был назван одним из самых проблемных регионов по части введения новой схемы ДЛО. Край попал в "позорную" тройку вместе с Ямало-Ненецким АО и Чечней. Судя по последним заявлениям губернатора края, ситуация исправлена.