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В Хабаровске между мэрией и губернатором неожиданно возник экологический конфликт
Хабаровский парк "Динамо", спешно реконструируемый к майскому 150-летию краевой столицы, на минувшей неделе неожиданно оказался в эпицентре громкого экологического скандала.
Протесты и выступления общественности по поводу "юбилейных" вырубок деревьев в центре города периодически возникают еще с конца прошлого года. Однако впервые на стороне "зеленых" выступил губернатор края Виктор ИШАЕВ.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры края, в ведомство поступило обращение губернатора по факту незаконной вырубки деревьев в парке "Динамо". Кроме того, глава региона требует разобраться с фактом необоснованной выдачи положительного заключения госэкспертизы по проекту "Реконструкция парка "Динамо".
Проверку по этому обращению, помимо краевой и городской, тут же начала межрайонная природоохранная прокуратура. А в подключившемся к процессу краевом министерстве природы сообщили, что хотят остановить вырубку в парке и провести повторную экологическую экспертизу.
ДосьеПо сообщениям СМИ, заказчиком реконструкции парка является принадлежащее мэрии ОАО "Управление инвестиционных проектов". Стоимость проекта - 288 млн руб. (6 млн предусмотрено на компенсацию экологического ущерба). По разным подсчетам, в парке уже вырублено от 50 до 500 деревьев.
Практически одновременно с разгоревшимся скандалом на очередном заседании городской думы депутаты уже повторно рассматривали правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории города Хабаровска. В первый раз проект новых правил был представлен на суд думы в октябре. Выступая перед думцами, председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Виктор ДУБИНИН сообщил тогда, что если в 1989 году на одного хабаровчанина приходилось 5,8 кв. м зеленых насаждений (и эти цифры уже были меньше нормы), то сейчас этот показатель составляет 4,2 кв. м. При этом из-за плотной застройки количество деревьев в Хабаровске продолжает быстро сокращаться. Но тогда многие положения проекта показались думцам сырыми, и документ был отправлен на доработку.
А вице-мэр Валерий КАЗАЧЕНКО так прокомментировал "ЗР" ситуацию с вырубкой деревьев в парке "Динамо": "Мы посадим деревьев в десятки и сотни раз больше, чем вырубим в парке. Город нуждается в инфраструктуре отдыха, и жители скажут нам "спасибо", когда увидят, какую красоту мы там, в парке "Динамо", построим".
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