Колыма пошла в разведку

Если не жить только сегодняшним днем, а думать о завтрашнем, то для администрации Магаданской области на первый план выходят как минимум два вопроса, которые способны в перспективе значительно повысить капитализацию территории, сделать ее привлекательной для бизнеса и более комфортной для жизни. Первый - развитие инфраструктуры: энергетика, дороги и т. д. (им придано самое большое значение в новой редакции федеральной целевой программы развития Дальнего Востока и Забайкалья). Второй - дальнейшее геологическое изучения недр территории, приращение запасов полезных ископаемых.

Наряду с соседними регионами - Якутией, Чукоткой - Колыма еще долго будет оставаться главной кладовой, где сосредоточены стратегические запасы страны. Причем, по оценкам специалистов, перечень этих запасов включает в себя практически всю таблицу Менделеева. Необходимо эти запасы вовлечь в оборот, ввести новые месторождения не только золота и серебра, но и других металлов: меди, вольфрама, олова и молибдена и т.д.

В последние годы этой теме стало уделяться повышенное внимание федерального центра. С каждым годом растет объем государственных инвестиций на проведение геологоразведочных работ на Колыме. И это дает уверенность в том, что развитие Территории в перспективе не споткнется о проблему истощения разведанных запасов. В значительной степени этот "геологоразведочный прогресс" стал возможным благодаря совместным лоббистским усилиям губернатора Магаданской области Николая ДУДОВА, администрации области и недропользователей Колымы, которые последовательно ставили эти вопросы на всех уровнях власти, заостряли их во время визитов в область Президента России Владимира ПУТИНА и председателя правительства Михаила ФРАДКОВА. Бывший премьер-министр дал поручения сразу нескольким министерствам (финансов, экономического развития и природных ресурсов) предусмотреть выделение дополнительных средств для выявления перспективных участков и последующего создания в регионе сырьевых баз олова и меди.

Во многом это решение принято и благодаря большой работе, проведенной в самом регионе: в 2004-2005 годах за счет средств бюджета Магаданской области были организованы научно-исследовательские работы по прогнозной оценке ресурсов цветных металлов, а также маркетинговые исследования целесообразности их освоения. С учетом увеличения мировой добычи цветных металлов и роста их цены специалисты пришли к выводу, что перспективные площади меди, вольфрама, олова и молибдена, расположенные на территории области, весьма привлекательны для потенциальных инвесторов.

Таким образом, уже со следующего года начнутся геологоразведочные работы, за которыми последует локализация перспективных участков. Промышленная добыча этих металлов на Колыме начнется еще не скоро, но в том, что это произойдет, областные власти не сомневаются - слишком богаты местные недра. Например, ресурсы одной только Ороекской перспективной площади, включающей несколько месторождений, составляют 11 млн 400 тыс. тонн меди и 16,6 тыс. тонн серебра.

Между тем ближайшая перспектива добычи полезных ископаемых в Магаданской области по-прежнему связана с золотом. Согласно планам, в следующем году продолжится геологическое изучение перспективных площадей на территориях Среднеканского, Сусуманского, Ягоднинского и Тенькинского районов. Ожидается, что в результате проведенных работ прирост запасов по нескольким категориям (Р-1, Р-2 и Р-3) составит более 3 тыс. тонн золота.

Ежегодно в регионе усилиями управления природных ресурсов администрации области, а также управления по недропользованию (Магаданнедра) разрабатывается территориальная программа по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы за счет средств федерального бюджета. Предварительно в программу работ на 2008 год включено 25 объектов геологического изучения, объем финансирования составит 550 млн руб., из которых большую часть - 497 млн руб. - планируется выделить на поиск перспективных месторождений золота. При этом в следующем году впервые за долгие годы государство готово выделить средства на поиск месторождений металлов: меди, олова и других, всего около 45 млн руб. Сегодня, как говорят специалисты, закладывается тот необходимый резерв, который будет востребован через 10-15 лет.

...За последние 7 лет годовая добыча золота в Магаданской области сократилась примерно до 17 тонн. В основном снижение произошло за счет завершения отработки "Кубаки" - крупного месторождения рудного золота, а также уменьшения добычи на месторождении "Джульетта". Согласно официальным прогнозам управления природных ресурсов администрации Магаданской области, в 2007 году объем добычи золота в регионе должен составить 15,7 тонн. (5,5 т - коренного, 10,2 т - россыпного), серебра - 650 т. Таким образом, Колыма выходит на уровень, который был до запуска месторождения "Кубака".

В то же время в администрации Магаданской области уверены, что тренд на снижение золотодобычи на Колыме скоро завершится, а через три-четыре года в отрасли можно ожидать значительный рост. Такие прогнозы основаны прежде всего именно на росте инвестиций в местную геологоразведку. В последние годы за счет государственных средств здесь были выявлены, а затем переданы в недропользование Дегдеканская, Восточная, Чай-Юринская площади, а также Стахановское рудное поле. Поиск перспективных участков финансируют не только федеральный центр, сам регион, но и частные компании-недропользователи.

Ситуацию в отрасли "ДК" прокомментировал заместитель начальника управления по недропользованию Магаданской области Владимир МАКУРИН.

- Владимир Николаевич, невозможно увеличить добычу драгметаллов без восполнения минерально-сырьевой базы региона, что сегодня в "золотом" активе Колымы?

- Перспективы территории по-прежнему связаны с поиском и освоением месторождений золота и серебра. Основные разведанные запасы Магаданской области сосредоточены на месторождении "Наталка" - это 1500 тонн золота с содержанием 1,7 г/т, разведка на этом объекте завершена и по лицензионному соглашению недропользователь должен начать освоение к 2010 году. В этом случае произойдет значительный скачок в золотодобыче области - годовой прирост составит 30-40 тонн золота. Наталкинское месторождение входит в состав Яно-Колымской провинции, которая, по оценкам специалистов, имеет очень высокий ресурсный потенциал - около 5000 тонн золота.

Кроме того, в Северо-Эвенском районе Магаданской области находится высокорентабельное месторождение "Сопка Кварцевая" (недропользователь - ООО "Рудник Кварцевый"), входящее в Эвенский рудный узел - сейчас там идет строительство горно-обогатительного комбината, а затем начнется и добыча. Разведанные запасы этого месторождения составляют 20 тонн золота и 500 тонн серебра, запуск "Сопки Кварцевой" позволит увеличить добычу еще на 2-3 тонны золота в год. В том же Северо-Эвенском районе расположено месторождение "Биркачан" с прогнозными ресурсами 30-40 тонн золота - там осталось провести доразведку и сделать геолого-экономическое обоснование.

Все эти объекты реальны и составляют перспективу по добыче коренного золота в области на ближайшие годы. Если говорить о россыпях, то с учетом восполнения запасов и нынешних темпов добычи россыпные месторождения будут отрабатываться еще около 20 лет.

- Территория Колымы огромна. Где сейчас ищут свою удачу геологи?

- Сегодня большая часть геологоразведочных работ, финансируемых за счет федерального бюджета, ведется как раз в районе Яно-Колымской золоторудной провинции. Там уже обнаружены месторождения "Наталкинское", "Игуменовское" и "Павлик". Активная геологоразведка проводится на Восточной и Дегдеканской перспективных площадях, которые также входят в провинцию.

Кроме того, как считают многие специалисты, сейчас следует обратить внимание на восточную часть Магаданской области. Несмотря на то что она в отличие от западной практически лишена необходимой инфраструктуры, именно там находится целая серия богатых месторождений рудного золота, способных в будущем вывести регион на совершенно новый уровень добычи драгоценных металлов. К сожалению, сегодня позиция федерального центра заключается в том, чтобы основные средства выделять на геологоразведку крупных объектов, таких как "Наталка". Между тем наше мнение - и мы его отстаиваем - необходим поиск высокорентабельных месторождений с повышенным содержанием драгметалла. Причем по запасам эти месторождения могут быть средними и даже мелкими, главное чтобы их освоение не требовало больших временных и финансовых затрат, а отдача была максимальной. Учитывая, что сегодня геологи имеют в распоряжении современную буровую технику и другое оборудование, разведка таких объектов может длиться до двух лет, а общий срок ввода месторождения - до пяти лет. Для сравнения: "Кубака" и "Джульетта" вводились не менее 10 лет.

Установлено, что такие высокорентабельные месторождения входят в Охотско-Чукотский вулканический пояс, проходящий по территории нашего региона. Кстати, богатейшие золотосеребряные месторождения Дукатского рудного района - "Дукат", "Лунное" и "Арылах", которые успешно осваиваются, а также "Гольцовое", являются частью этого пояса.

- Значит, за этими объектами будущее области?

- За этими, и не только. Большие надежды возлагаются на разработанную нами методику поисков коренных источников россыпного золота. Со времени освоения Колымы здесь было добыто около 2600 тонн золота из россыпей, большая часть из которых расположена на территориях Сусуманского и Ягоднинского районов.

Ежегодно старатели вскрывают порядка 60 млн кубометров пород, между тем на наличие рудного золота эти огромные полигоны никем не исследуются.

Суть нового метода заключается в мониторинге этих полигонов и при получении положительных результатов проведении дополнительных буровых работ с целью обнаружения новых месторождений рудного золота. Новый метод начнет действовать уже с 2008 года.

- Получается, что поиск драгметаллов в области идет сразу по нескольким направлениям. Способны ли местные геологоразведочные предприятия справиться с таким объемом работ?

- Поиском рудного золота у нас занимаются три крупных организации - это ОАО "Магадангеология", ОАО "Дукатская горно-геологическая компания" и ООО "Станолит". Все они имеют необходимые мощности, чтобы бурить десятки тысяч погонных метров скважин в год. Это позволяет им работать не только на госзаказе, но и тесно сотрудничать с частными добывающими компаниями. Кроме того и сами недропользователи осуществляют геологоразведку силами своих дочерних структур, которые есть у ОАО "Полюс Золота", ОАО "Полиметалл" и других. При этом проблем с нехваткой объемов никто не испытывает, работы хватает всем. Тем более в последние годы инвестиции в геологоразведку неуклонно растут: если в 2000 году на эти цели из всех источников было выделено 500 млн руб., то к 2007 году ассигнования достигли 1 млрд 900 млн руб.

Причем сегодня большая часть этой суммы - вложения частных компаний-недропользователей.