Город меняет профессию

Самая популярная у русских улица в Пусане известна нашим морякам как "Техас". В 90-е ее уже называли "Рус-бич", тогда квартал облюбовали для коммерции российские моряки и рыбаки, хостесс да бывшие советские корейцы, выходцы с Сахалина и из Приморья. Сегодня пусанцы зовут ее "Шанхаем" - улицей для иностранцев.

В смене названий вся история стремительного развития Пусана за последние полвека. И сегодня на улочке, идеально вылизанной, старые дома с вывесками магазинчиков и кафе на русском: "Сахалин", "Камчатка", "Россия", на английском - "Лас-Вегас", "Голливуд", "Калифорния" и китайские иероглифы. Соскучитесь по русскому языку - можете отвести здесь душу: среди продавцов немало бывших и нынешних на заработках корейцев с Дальнего Востока.

Наше знакомство с Пусаном состоялось по случаю 15-летия побратимских отношений этого южнокорейского города с Владивостоком - департамент международного сотрудничества мэрии Пусана пригласил в гости представителей двух издательских компаний Приморья. Решающим доводом в пользу моей поездки стало то, что в 2005 году президенты АТЭС встречались именно здесь. Тем более под наш заказ "Аналоги Владивостокских объектов АТЭС" Представительство национальной организации туризма Кореи во Владивостоке сформировало программу визита.

С чего начинается деловой центр

В отличие от Владивостока, который заложили как военный пост с твердой установкой "Владей Востоком", Пусан начинался с порта международного. Порт остается отцом мегаполиса, став логистическим центром между Востоком и Западом. Завершается реконструкция Северного порта, что рядом с центром. За горой в стороне строят терминалы Нового порта. И уже принята программа комплекса Удон до 2020 г. Как утверждает президент Управления порта Пусан (ВРА) ЛИ Гап Сук, "через осуществление этого проекта порт Пусан возродится в качестве нового пространства, где гармонично сосуществуют человек, природа и товар". И как нам со своими портами вклиниться в эту мировую логистику?

А вот что Владивостоку вполне по силам - так это создать единый деловой центр выставочной деятельности. BEXCO в Пусане имеет выставочную площадь, превышающую размеры трех футбольных полей, это самый высокий павильон в Корее. На этажах конференц-залы и малые павильоны. Комплекс работает без перерывов - варьируя площадями, вмещает одновременно несколько мероприятий.

Город для людей

Завидовала я пусанцам, что у их властей и архитекторов хватило твердости сохранить лесистые сопки в черте города. Что не сопка, то парк - дикий или обустроенный. Все застройки идут в распадках, сохраняя зеленый наряд, "легкие" и уникальность города. Эти сопки и спасают городские улицы от ливневых потоков в период тайфунов - склоны покрыты травой и лесом, а основания уложены природным камнем. Кто бы посчитал, насколько это дешевле наших опорных стенок, лестничных пролетов и смываемого с горных улиц асфальта?

При этом Пусану тесно. Новые микрорайоны - жилые высотки, окно в окно. Компактно. Но когда мы уезжали в аэропорт, попали в небольшую пробку. У мэрии стоял пикет: "Ваши небоскребы затмевают нам солнце!" Комплексная застройка тоже имеет изъяны. Пусан - город дорогой. Цены в таких домах где-то на уровне $3,5 тыс. за квадрат. Ипотека сделала эти квадраты доступными. И численность населения стремительно растет. Главное - чтобы была работа. Ее-то и обеспечивает международный профиль города-метрополии, требующий все более квалифицированных кадров.

Пусан, впитывая в себя лучшее со всего света, становится городом белых воротничков. Этому должны соответствовать экология и комфорт городской среды. Налицо. Нет смога. Знаменитые пусанские пляжи, что тянутся вдоль берега через весь город, открыты для купания туристов и горожан. Как 4-миллионный город смог избежать беды больших мегаполисов мира - загрязнения городской акватории, - отдельный разговор. Но мэр Пусана ХО Нам Шин заставил корейские корпорации очистить берег для людей. Не зря в июне 2007 года жюри Санкт-Петербурга назвало его лауреатом Премии "Российский национальный олимп".

В стиле ханбок

Влияние Америки, которая в 1950-1953 гг. защитила Южную Корею от вторжения северян, чувствуется во многом - в государственном и муниципальном устройстве, образовании, архитектуре, бизнес-технологиях, образе жизни...

Стоп! Последнюю фразу зачеркиваю. Да, сегодня корейцы живут по западным образцам. Например, поздно женятся - в 27-32 года, когда встанут на три ноги: карьера, дом, достаток. Женщины нередко работают и в замужестве, отдав малышей в детсад, поскольку, как объяснил наш спутник ЮН Соп, "трудно жить на одну зарплату, выплачивая ипотечный кредит", а улыбающаяся Ю Ри, практикующаяся на нас в качестве переводчика, лишь засмеялась: "Нам и карьера не безразлична". Там, может, и эмансипация на пороге? Но нам не попадались начальники в юбках. Значит, менталитет сохранили. По-прежнему раскланиваются при встрече, прощании и просто на улице люди - чисто восточный этикет. Обязателен деловой костюм при галстуке за порогом дома, но в гардеробе найдется и национальный наряд - ханбок. А уж еда...

В отличие от европейцев, павших под нашествием американского "фаст фуда" и "Макдональдсов", корейцы преданы своей острой национальной кухне с палочками. Шведский стол с вилками - это в отелях и бизнес-центрах. А самые популярные ресторанчики - 5-звездочные хижины с низкими столиками, на корточках (ох и намаялись мы, поднимаясь с колен после обильной трапезы). Нам так и не поведали секрета, как при таком изобилии трапез нации удается сохранить стройность фигуры. Просто не модно. Над толстяками смеются, начиная со школы. И напрасно мы искали в магазинах одежду 52 размера - торговцы разводили руками: таких нет. Может, дело в том самом перце, откусив который, я пять минут обливалась слезами и не могла дышать? Сжигает жир, а заодно и неподготовленный желудок иностранца.

Вдоль главной набережной Пусана десятки кафе и магазинчиков с витринами-аквариумами зазывают надписями: "Приморские крабы". Покажи пальцем в живого краба - и через 10 минут за 14 тысяч вон он будет горячим на твоем столе. (Где вы найдете во Владивостоке целого краба в ресторане за 420 рублей?). Утешимся тем, что "приморские крабы" для жителей Пусана - знак качества.

Сезон для туриста

Мы долго провоцировали наших хозяев искупаться в море. Когда на Владивосток обрушилась метель, Пусан радовал солнцем и 22 градусами воды - по нашим меркам, бархатный сезон. Но только не для южан. "Сезон у нас всего месяц - август", - огорошили нас гиды".

Однажды встретили теплым вечером на набережной главу муниципального района Хёндэ. Его район в Пусане, что Фрунзенский во Владивостоке: центр, офисы, отели, набережная... Обещал нам поставить перед мэром вопрос о продлении купального сезона специально для российских туристов.

О туристах и туризме как самой доходной статье городского бюджета здесь думают. И многое для этого делают. Океанариум на набережной за год принял около миллиона посетителей. В муниципальном доме культуры концерт национальной музыки и танца для туристов и иностранных студентов бесплатно. Раз в неделю исторический музей - тоже бесплатно. А у каждой достопримечательности найдется буклет даже на русском языке.

Каждый час у нас был занят. В воскресенье канатной дорогой - зимой она везет на горнолыжную трассу, летом к старинной крепости - поднялись в национальном парке на высоту 600 метров. Здесь, на скалистых кручах пять веков назад корейский Ван-царь пережидал первое нашествие японских самураев. Впрочем, русские туристы наверняка истории предпочтут национальную баню на источниках по соседству. Вы купались в гранатовой ванне? А в виноградной?.. Японской Кагосиме, скажу я вам, с пусанской баней еще потягаться нужно. В последний день с палубы прогулочного катера любовались панорамой города, знаменитыми островами Пять-Шесть, которые стали символом Пусана. Но ярче фейерверка вряд ли что останется в памяти.

Фестиваль, как подозреваю, задуман для привлечения туристов в межсезонье. Как и многое другое. Буквально перед нашим приездом в Пусане завершился Азиатский кинофестиваль. Проводили его прямо под открытым небом для тысяч зрителей на берегу, укрыв щитами песок пляжа. Мы же, зачарованные, сидя с миллионом пусанцев на песчаном пляже Кваналли, наблюдали почти часовой концерт света и музыки в ночном небе над знаменитым мостом Кванандэге. Ему три года, но статус международного получил сразу. Первый фейерверк был устроен в честь президентов - 12 членов АТЭС. А нынче к фейерверкам прибавился лазерный аккомпанемент. А что сможем мы предложить будущим гостям саммита АТЭС?