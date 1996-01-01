Российский орел вспомнил о востоке

Дальний Восток должен занять достойное место в экономике страны и обеспечить России геополитические позиции, адекватные сегодняшнему уровню развития стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанский регион. И прорывным проектом, позволяющим достичь поставленных целей, должно стать проведение во Владивостоке саммита АТЭС в 2012 году.

АТР - место, где складывается новый центр мировой торговли с уникальной культурой, огромными трудовыми и сырьевыми ресурсами, высокоразвитым технологическим базисом. При этом Россия не имеет на Дальнем Востоке ни одного экономически значимого центра, сопоставимого с крупнейшими городами сопредельных государств, такими как Шанхай, Харбин, Гуанчжоу, Осака, Пусан и др. Этот дисбаланс решено устранить, обеспечив экономический прорыв в развитии Владивостока - города самого крупного в ДВФО по численности населения и наиболее подходящего для этой роли.

Политическое решение было подкреплено значительными финансовыми ресурсами, которые будут направлены на эти цели. Осенью в результате конкурсов, проведенных Министерством экономического развития (МЭРТ), администрацией Приморского края и администрацией Владивостока, были определены проектные институты, которым предстоит написать основные стратегические программы развития Приморского края и города Владивостока.

Концепцию развития Южного Приморья и Владивостока поручено написать группе во главе с ОАО "Гипрогор", разработкой архитектурно-градостроительной концепции объектов к саммиту АТЭС 2012 года занимается сборная "Гипоргора" и "Ленгипрогора". Стратегию развития Приморского края до 2025 года выполняет Центр стратегических разработок "Северо-Запад", а мэрия Владивостока заказала стратегию развития Владивостока до 2020 года Леонтьевскому центру.

Досье Российский государственный институт градостроительства и инвестиционного развития (ОАО "Гипрогор") создан в 1929 г. Это головной градостроительный институт РФ, разработавший свыше 740 генеральных планов в 12 странах мира. В его архивах собрано более 65 тыс. томов архивных документов территориального планирования.

Как будет выглядеть столица Приморья к 2012 году и в будущем? Какими принципами руководствуются разработчики архитектурно-градостроительной концепции Делового центра саммита АТЭС, развития Владивостока и Южного Приморья в целом?

Эти вопросы "ДК" адресовал генеральному директору ОАО "Гипрогор" Михаилу ГРУДИНИНУ.

Досье Михаил Юрьевич Грудинин родился в Иркутске в 1967 г. Окончил Иркутский политехнический институт, Российскую академию госслужбы, проходил обучение и стажировался в Германии, Канаде, США, Франции, в том числе в Гарвардской школе бизнеса, Калифорнийском университете. Женат, имеет троих детей. С 1998 г. - президент Фонда "Институт прямых инвестиций", с 2000 г.- генеральный директор ОАО "Гипрогор".

- Михаил Юрьевич, какие цели лежат в основе Концепции развития южного Приморья?

- После долгого периода забвения, обещаний "на бумаге" и незначительных капвложений государство вспомнило наконец про свою восточную часть, и в настоящее время происходит переоценка ценностей. Образно говоря, обращенная на восток голова российского орла начала думать про эту часть страны, а не просто смотреть в ее сторону. Появился реальный шанс, что развитие "страны-головастика", я имею в виду гипертрофированное в ущерб всей России развитие московской и петербургской агломераций, может быть трансформировано в полноценную "монаду".

Ключевой задачей федерального центра является не проведение в 2012 году саммита АТЭС, а обеспечение Владивостоку и Приморскому краю мощного импульса для повышения качества жизни населения, создания благоприятной деловой среды и активной интеграции Востока России в АТР. Объем государственных средств (нереальный еще два года назад!), выделяемых на эти цели, и заявленные подходы создают предпосылки к решительному социально-экономическому развитию территорий.

Нам предстоит очень интересная, почти миссионерская задача - наполнить реальным содержанием историческое название города - "Владей Востоком! ", что подразумевает расширение российского присутствия на Тихом океане, соответствующего статусу великой морской державы.

- На каких направлениях в первую очередь будут сосредоточены ресурсы?

- Приоритеты обозначены государством. Порядка 80% выделяемых средств будет направлено на создание современной инфраструктуры: транспортной (аэропорт, мосты, дороги, причалы), инженерной (очистные сооружения, новые источники водоснабжения, тепло- и электроснабжения), социальной (театр оперы и балета, медицинский центр) и т.д.

Главное преимущество реализации проектов подготовки к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке - гарантии доминирующей доли государства в объемах инвестирования при строительстве практически всех инфраструктурных объектов. А мировой опыт показывает, что госкапвложения в инженерные сети, генерирующие источники, дороги, мосты и т.д. обеспечивают привлечение инвестиций в частные проекты из соотношения один к пяти и выше! Все это кардинально изменит жизнь столицы Приморья, решит застарелые проблемы, позволит сформировать качественно иную среду для проживания и ведения бизнеса.

- Удивление вызывает тот факт, что МЭРТ, администрация Приморского края и мэрия Владивостока объявили тендеры на разработку программ и стратегий развития одного и того же пространства сразу нескольким организациям. Будут ли увязаны эти разработки между собой?

- К сожалению, вы правы. Есть элемент раздробленности, и мы обращали на это внимание организаторов конкурса. Во избежание потери коммуникаций и распыления ресурсов по различным разработчикам стратегических для Приморья документов между московско-питерскими компаниями, находящимися в конкурентной среде, мы предложили администрации края создать Институт территориального планирования и инвестиционного развития Приморья, в котором объединить разработку материалов территориального планирования и инвестиционного развития, то есть увязать развитие с привлечением инвестиций. Надеюсь, мы нашли понимание администрации края в этом вопросе.

В Приморье должен быть сформирован костяк специалистов, которые при поддержке столичных и международных консультантов обеспечат качественную разработку и реализацию современных проектных замыслов. Базис для этой работы заложен: создан консорциум ведущих проектных организаций "Развитие Приморья".

- Как вы оцениваете готовность местного строительного комплекса к реализации столь грандиозных планов, да еще и в очень жесткие сроки?

- Пример Сочи показывает, что подобные проекты нереально выполнить силами местных и российских компаний, в особенности это касается уникальных объектов. Например, моста через Босфор Восточный на остров Русский. Но в этом нет ничего зазорного: привлечение международных компаний - нормальная практика как для Олимпиады, так и для саммита во Владивостоке.

Решение МЭРТ привлечь ведущие иностранные компании к разработке архитектурно-градостроительной концепции Делового центра саммита АТЭС позволит нам решительным образом повлиять на качество урбанизированной среды и создать образец современной архитектуры для последующего развития городских территорий, создания "морского фасада" Владивостока, кампуса Тихоокеанского университета, игорной и туристическо-рекреационной зон, а также многих других объектов.

В настоящее время к работе подключены такие известные компании, как Atkins и Arup (Великобритания), The Liebman Melting Partnership (США), Archasia Desing Group (Тайвань), Royal Haskoning (Голландия), Национальный градостроительный институт, наш Гипрогор, местные организации. В ближайший месяц мы должны подвести первые итоги работы.

Уровень требований к архитектуре и применению современных строительных технологий задаст планку, которую пока не в состоянии взять проектный и строительный бизнес Приморья, но я абсолютно уверен, что к 2012 г. их профессиональный уровень и материально-техническая база будут отличаться как современная "Тойота" от "Жигулей". То же самое касается туристического бизнеса, логистики, гостиничного сервиса и т.д.

- В Приморье много вузов, но их выпускники нередко остаются невостребованными и часто работают потом не по специальности. Какие специалисты, на ваш взгляд, скоро потребуются в крае?

- Кардинально изменится сфера услуг: возникнет дефицит работников гостиничного бизнеса, профессионалов для игорного бизнеса, строителей, проектировщиков, работников транспорта всех видов - от авиа до морского. Будет большой спрос на преподавателей, умеющих читать лекции на английском, китайском, корейском языках (в рамках создания Тихоокеанского университета), медиков, владеющих английским и умеющих работать с Интернетом. Будут востребованы специалисты туристического бизнеса и т.д.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что проект саммита АТЭС-2012 для развития Владивостока, Приморья и Дальнего Востока в целом трудно переоценить. Это даже не Олимпиада Сочи-2014, а намного больше. Подготовка к нему позволяет говорить о возможности сгенерировать к 2012 г. пул инвестиционных проектов для российского и зарубежного инвестора в объеме не менее $50 млрд.

Механизм реализации столь масштабных проектов нами предложен, и мы готовы принять в этом непосредственное участие. Уникальность возможности имеет свои временные рамки - 2012 год, так как международный статус проекта "Деловой центр саммита АТЭС" позволяет использовать его в качестве локомотива для остальных проектов и представлять на самом высоком, государственном уровне всем странам - участницам АТЭС и бизнес-структурам региона.