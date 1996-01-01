"Устранение путем расстрела..."

Прокуратура Приморского края возбудила 30 октября 2007 года дело об административном правонарушении в отношении организаторов акции "Голосуй винтовкой!", проведенной 8 октября 2007 года приморским отделением "Молодой гвардии "Единой России".

Как говорится в ответе прокуратуры на обращение депутата ЗС Владимира БЕСПАЛОВА, "Молодая гвардия "Единой России" не уведомила о запланированном проведении публичного мероприятия в установленном федеральным законом... порядке администрацию г. Владивостока". Поэтому в отношении начальника молодой поросли "медведей" гражданина ГЛУШКОВА М.В. "...возбуждено дело об административном правонарушении". Однако в ходе расследования официально не было выявлено фактов "призыва к насилию либо социальной розни". Просто участники "выразить свою точку зрения на социальные проблемы общества, представленные в форме карикатур известных личностей, посредством их устранения путем расстрела шариками с краской". Пока краской.