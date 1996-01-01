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Списки кандидатов во Владивостокскую думу вычистили
Чем ближе 2 декабря, тем более истеричные заявления патриотичных вагоновожатых и доярок в пользу отдельных лидеров и отдельных партий льются со всех каналов телевидения и радио, с большинства газетных полос. Что происходит с нами?
Помню громкий смех в зале, где тогда еще полномочный представитель Президента РФ по Дальневосточному федеральному округу Камиль ИСХАКОВ проводил совет глав регионов. Тогда мэр Хабаровска г-н СОКОЛОВ отрапортовал собранию, что они у себя, в Хабаровске, обязали всех членов избирательных комиссий вступить в "Единую Россию". Зал смеялся не над инициативой, а над тем, что такой опытный лев, как мэр, проговорился. По Фрейду. О сокровенном положено молчать. Но судебные заседания во Владивостоке последних дней расставили последние точки...
Можно по-разному относиться к экс-мэру Владивостока ЧЕРЕПКОВУ. Мне самой он не один раз в душу наплевал и ноги вытер. И тем не менее почему-то ни у кого в городе не возник вопрос, откуда из года в год на выборах берутся его дублеры-однофамильцы. Ведь есть автор идеи. Ну не взбрело же в голову скромному уральскому труженику 1957 года рождения Виктору Григорьевичу ЧЕРЕПКОВУ стать депутатом Владивостокской думы и даже возглавить избирательное объединение! Это все равно, что я бы поперлась с такими намерениями в Вышний Волочек.
Почему молчит профессиональный юрист и славная женщина России Светлана ГОРЯЧЕВА вместе со своей "Справедливой Россией"? Я ее, нашу справедливую, за месяц только на заборе и телеэкране видела в виде говорящего портрета. Неужели и она не видит, что происходит что-то не то?
А в судебных же инстанциях произошло то, что и должно произойти: снят с регистрации блок экс-мэра Виктора Черепкова. Судебным решением снят с регистрации и сам Виктор Иванович Черепков, который шел на выборы по одномандатному округу №17. Там судебные труженики вообще заседали до полуночи 26 ноября - это был последний день, разрешенный законом для снятия кандидатов (и восстановления).
Снята с регистрации и его соратница, "женщина, которая смутила самого Президента", Мария Соловьенко - округ №14. Она пригрозила, что настроена лететь в Москву и добиваться встречи с президентом России Владимиром Путиным для того, "чтобы рассказать главе государства всю правду о том, что происходит в крае": "Все было сделано в мое отсутствие и за моей спиной. Вернувшись из Хабаровска, где я собирала материалы для своей новой книги, я с большим удивлением узнала о решении суда лишить меня регистрации кандидата". Официальная версия та же, что у Черепкова, - перерасход средств на выборную агитацию.
Отстояла свои права в суде "Женщина Владивостока" - блок, который идет в думу под щитом Владимира НИКОЛАЕВА, остается в списке. А заезжий Виктор Черепков (Григорьевич), по слухам, пытается в судебном порядке переименовать свое детище в "Избирательный блок Виктора Черепкова). Чудны дела твои, Господи!
Мы попросили прокомментировать судебные решения известного юриста, специализирующего на избирательном праве, Евгения КОРОВИНА:
- Как специалист именно в области избирательного права, я считаю принятые судебные решения надуманными. Но хотел бы сказать и об избирательной кампании в целом: велась она вяло. Два месяца кандидаты молчали. Наступило ли разочарование в демократии? Это покажут итоги выборов и явка избирателей. Хотя, на мой взгляд, результаты предопределены.
А тем временем в Москве под стражей содержится мировая шахматная звезда Гарри Каспаров. Потому что - "несогласный". Сегодня только интернетовские форумы позволяют определить степень обеспокоенности общества тем, что происходит в стране.
Когда-то, на заре перестройки, была чрезвычайно популярна книга Юрия ДОМБРОВСКОГО "Факультет ненужных вещей". Им он называл право. Книга долго ждала своего читателя.
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