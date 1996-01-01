Губернаторские новогодние подарки

15 млн руб. выделено из резервного фонда администрации края на приобретение новогодних подарков для юных приморцев. Распоряжение об этом подписал губернатор края Сергей ДАРЬКИН.

Все приморские дети в возрасте от 3 до 14 лет получат под Новый год губернаторские подарки. Добрая традиция существует в крае с 2003 г. Школьникам и дошколятам подарки вручают на новогодних праздниках в образовательных учреждениях. Малышам, которые не посещают детские учреждения, подарочные наборы выдадут специалисты органов социальной защиты.

В эти дни в муниципальных образованиях края начинают работать межведомственные комиссии, которые займутся организационной работой. В их составе специалисты отделов соцзащиты населения, работники муниципальных органов народного образования и здравоохранения.