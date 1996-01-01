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Марию Соловьенко лишили регистрации
Суд Ленинского района Владивостока вынес постановление о лишении регистрации кандидатом в депутаты городской Думы Марии СОЛОВЬЕНКО.
Теперь она намерена добиваться встречи с президентом и баллотироваться кандидатом в мэры Владивостока. По сообщению РИА PrimaMedia, главный редактор приморской газеты "Народное вече" настроена лететь в Москву и добиваться встречи с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ для того, "чтобы рассказать главе государства всю правду о том, что происходит в крае".
"Все было сделано в мое отсутствие и за моей спиной. Вернувшись из Хабаровска, где я собирала материалы для своей новой книги, с большим удивлением узнала о решении суда лишить меня регистрации кандидата в депутаты по 14-му одномандатному городскому округу, - сказала Мария Соловьенко. - Суд изначально занял тенденциозную позицию, не узнав моей точки зрения. Не было никакого перерасхода средств, все было в пределах закона. Кто-то с целью снять меня с выборной дистанции перечислил в одну из газет деньги и опубликовал агитационный материал обо мне. Это было сделано с единственной целью: создать искусственный повод для того, чтобы обвинить меня в перерасходе средств на агитацию и с помощью суда лишить участия в выборах". Напомним, что в понедельник суд Ленинского района Владивостока отменил регистрацию Марии Соловьенко кандидатом в Думу Владивостока. Та же участь постигла блок Виктора ЧЕРЕПКОВА. Поводом также послужило якобы превышение расхода средств избирательного блока на агитационную кампанию.
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