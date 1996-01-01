Лучший мэр Земли

Встреча с мэром южнокорейского города Пусан была, пожалуй, самым значимым событием поездки, организованной Центром корейско-российского сотрудничества при муниципалитете Пусана для нашей группы. А когда г-н Хо Нам СИК согласился дать экспресс-интервью ДДГ "ЗР", то это и вовсе был подарок. Дело в том, что мэр Пусана стал в 2007 году чуть ли не национальным героем России.

В июне в Санкт-Петербурге жюри в составе 150 известных представителей интеллигенции, ученых, политиков, промышленников и общественных деятелей присудило ему премию "Российский национальный олимп" как лучшему мэру. А если напомнить, что наряду с ним персональный орден "За честь и доблесть" вручен калифорнийскому губернатору ШВАРЦЕНЕГГЕРУ, то интерес к пусанскому мэру понятен. Опять же, это руководитель, который смог за год, а не за 5 лет, как у нас, подготовить свой город к приему саммита АТЭС 2005 года. С этого я и начала.

- У Владивостока много проблем. И многие наши горожане не понимают, зачем нужно тратить огромные деньги, чтобы к приезду высоких гостей из АТЭС построить объекты, которые будут востребованы всего один-два дня. Пусан уже пережил это. Ощутил ли город выгоды от проведения саммита и в чем они?

- Саммит АТЭС 2005 года позволил привлечь внимание мирового сообщества к нашему городу. Для международных корпораций город стал не просто географической точкой на карте, а местом, где заседали президенты великих стран. Это имидж. И это доверие способствовало тому, что Пусан становится международным деловым центром. К нам активно пошли иностранные инвестиции, увеличился поток туристов, и это способствовало развитию местного бизнеса, городской инфраструктуры. В конечном итоге простые горожане ощутили на себе более высокий уровень комфорта для жизни, получили новые рабочие места. Я уверен, что и у Владивостока появится новый исторический шанс для развития после проведения саммита АТЭС в 2012 году. Ваш город очень перспективный в этом плане.

- Есть ли у Пусана долгосрочный план развития? Как он разрабатывался, утверждался?

- Муниципалитет Пусана подготовил целевую программу развития города до 2020 года. Проект прошел публичные слушания. К обсуждению были привлечены специалисты широкого круга. Причем на суд общественности были вынесены не только стратегия развития города, но и пути её осуществления. Её основа - использовать имидж Пусана, который сложился в результате успешного проведения саммита АТЭС, и сделать Пусан городом мирового уровня. Мы хотели выбрать такие ориентиры развития экономики, чтобы успешно справиться с изменениями внешней и внутренней обстановки. И выбрали. Цель программы - Морская столица Северо-Восточной Азии XXI века. В связи с этим выдели три составные части. Восточную часть города развиваем как здоровый, привлекательный и благоприятный для жизни центр культуры и морского туризма. Развиваем западную часть города вдоль реки Нактодг - как центр в экономике южного округа Кореи, а дальнюю часть - как ворота северо-восточной Азии и водный фронт, соединяя северный порт и старый центр.

Если эти задачи реализуются, то Пусан может стать международным центром бизнеса, логистики и морского туризма в северо-восточной Азии и центральным городом в экономике южного округа Кореи. И будет развиваться как конкурентоспособный мировой город.

- Насколько я знаю, вас избирают мэром уже два срока. Опыт огромный. Как муниципалитет согласует развитие города с крупными корпорациями, которые имеют собственные планы развития, включая строительство, открытие новых рабочих мест?

- После моего избрания мэром муниципалитет Пусана старается развивать экономику города, считая это важнейшей задачей. Для этого очень необходимо обеспечить конкурентоспособность местных предприятий, чтобы они вновь инвестировали в Пусане и создавали рабочие места. Поэтому подготавливаются и осуществляются разные режимы повышения конкурентоспособности предприятий. В связи с этим мы первыми среди муниципалитетов Республики Кореи внесли дополнения в устав города о режиме благоприятствования для предпринимателей и поощрения деятельности предприятий. Учредили центр разрешения трудностей предприятий и видим своей целью создать атмосферу уважения к предпринимателям. Что касается крупного бизнеса, то приняты разные способы стимулирования расширения промышленных площадок для предприятий, денежное пособие: поддержка развития технологий и содействие их выходу на зарубежные рынки. Так, в марте этого года открыт дизайн-центр, поддерживающий малые и средние предприятия.

- Модный сегодня в России вопрос: как мэрия борется против коррупции?

- Муниципалитет города Пусан применяет разные режимы и способы обеспечивать транспарентность в ходе администрирования для повышения конкурентоспособности нашего города. Чтобы эффективно управлять городом и оказывать качественные услуги гражданам, мэрия применяет такие методы, как опубликование информации по результатам аудиторских проверок, участие граждан и специалистов в аудите и т.д., чтобы сделать администрирование прозрачным и справедливым. Также уделяем большое внимание жалобам жителей города, реагируем на них быстро и справедливо, постоянно проверяем слабые части города, чтобы устранить неудобства жителей. Созданы центр по борьбе с коррупцией и центр жалоб на тему попрания гражданских прав.

- На примере вашего порта, который создал наилучшие режимы благоприятствования для захода иностранных судов, приморские моряки могли убедиться в открытости вашей экономики. Есть еще примеры сотрудничества корейского и иностранного капитала?

- Вы посетили наш прекрасный океанариум? Его инвестировала австралийская компания "Осеаниа Группа", она же сегодня управляет этим сложным хозяйством, поскольку считается в мире самым большим специалистом в этой отрасли. А построила аквариум корейская компания "Самсунг инжиниринг". Объект стал не только любимым местом для туристов, но и развивающим центром для наших школьников. Я вижу много возможностей и для сотрудничества Пусана и Владивостока. И считаю, что у вашего города большое будущее!