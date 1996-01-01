Судьи перед выбором?

В затруднительное положение поставил Конституционный суд РФ гражданин России А. Э. МЕЛЕНТЬЕВ.

20 ноября в КС РФ зарегистрировано его обращение, в котором он пишет: "Считаю, что положение п.3 статьи 81 Конституции РФ, ограничивая власть нашего народа выбирать Президентом РФ то лицо, кого он считает нужным, противоречит положению статьи 3 Основ конституционного строя". Мелентьев считает, что "в случае если на выборах Президента РФ большинство граждан в бюллетенях для голосования вычеркнут всех кандидатов и напишут фамилию бывшего или действующего Президента РФ, то это будет являться: непосредственным выражением воли нашего народа; автоматическим внесением в статью 81 Конституции РФ поправки в виде вышеупомянутого случая; избранием, определённого большинством граждан лица,- Президентом РФ".