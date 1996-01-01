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Хабаровские партии будут контролировать выборы "честно", но по-разному

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На две противостоящие группы размежевались в Хабаровском крае в преддверии декабрьских выборов в Госдуму местные политсилы.

Семерка партий во главе с "Единой Россией" подписали хартию "За честные выборы". В противовес этому отделения КПРФ, СПС, "Яблока" и "Патриотов России" создали политический фронт "За честный и прозрачный подсчет голосов" - для совместной борьбы против административного ресурса.

На нынешних выборах "единороссы" не стали инициировать на федеральном уровне подписание межпартийных соглашений о контроле за честностью проведения выборов. Однако в целом ряде регионов по инициативе местных партийцев подобные соглашения все же заключены. В Хабаровске первая попытка подписать хартию была предпринята в начале октября, однако часть партий (в частности, "яблочников") не устроил ряд положений документа, а коммунисты и вовсе выразили принципиальное нежелание делать "ширму для прикрытия административного ресурса". Однако со второй попытки 7 местных партотделений все же подписали хартию.

Досье

18 октября в Хабаровске по инициативе "ЕР" и "зеленых" хартию "За честные выборы" подписали представители 7 партий: "Единой России", "Справедливой России", "Гражданской силы", Аграрной партии России, Демократической партии России, ЛДПР и Российской экологической партии "Зеленые". Подписанты обязались "корректно и уважительно относиться к соперникам", давать "объективную оценку программных установок соперников", "использовать достоверную информацию" и "отказаться от методов, формально не нарушающих законодательство, но противоречащих нормам морали".

Первый заместитель руководителя хабаровского отделения "Справедливой России" Константин ЖУКОВ так прокомментировал "ЗР" это событие: "Если бы в подписании документа участвовали только мы и "ЕР", то я бы, вероятно, отказался поставить свою подпись. Но те партии, которые подписали хартию, и до этого выполняли в отношении нас ее условия. Чего нельзя сказать о "Патриотах России", размещающих в своих газетах сомнительную негативную информацию о нас. Я плохо понимаю партии, принявшие альтернативное соглашение, ведь партии не должны быть солдатиками, раскрашенными в разные цвета и воюющие друг с другом. Бороться надо не против чего-то, а за голоса избирателей!"

Идея создания фронта "За честный и прозрачный подсчет голосов", как выяснил "ЗР", пришла в голову хабаровскому журналисту Алексею ХОРОШИЛОВУ сразу после сообщения о создании блока "За честные выборы".

- Соглашение с единороссами бессмысленно в принципе, - утверждает Алексей Хорошилов, - так как содержит обязательства не "кусать" и не бить "ниже пояса" политических оппонентов. Его подписали партии, не способные перечить действующей власти. В результате партии, готовые открыто противостоять "ЕР", не объединившись друг с другом, оказались в проигрышном по отношению к блоку "За честные выборы" положении. Поэтому я решил начать переговоры с остальными партиями о создании альтернативного объединения.

Фигура журналиста Хорошилова в качестве исполнительного секретаря координационного совета политфронта "За честный и прозрачный подсчет голосов", созданного 9 ноября, руководителей отделений оппозиционных партий устроила, так как он, по их мнению, человек "независимый и нейтральный". Выпала из блока "Гражданская сила" - ее представители отказались подписывать документ, пока из него не исключат все выражения про "партию власти".

А как сообщил лидер хабаровского отделения СПС Андрей БАРЖАНОВ, главным достижением фронта стала "договоренность добиться присутствия в день выборов на каждом избирательном участке в крае хотя бы одного наблюдателя от объединившихся партий".

- Договариваться о чем-либо с "ЕР" бессмысленно, нарушения как были, так и будут, - убежден Андрей Баржанов. - Поэтому лично для меня важен контроль непосредственно за ходом выборов. Для этого мы разделим территорию края на зоны ответственности.

Совместные действия партий этим не ограничатся. Лидер "Патриотов России" Дмитрий КОВАЛЬЧУК рассказал: "Мы готовим совместное обращение в крайизбирком и краевую прокуратуру по факту применения крайизбиркомом косвенной рекламы в распространяемых листовках с приглашением к участию в выборах. Нарушение в том, что в листовках есть слоган "Я выбираю Хабаровский край", который активно используется в ходе предвыборной кампании в агитационных материалах "Единой России". При этом он признал, что на положительный ответ прокуратуры и избиркома он не надеется.

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