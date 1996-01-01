Навстречу выборам

Собственно, этого во Владивостоке ожидали, потому что без него политическая картина выборов выглядела бы незаконченной.

В полдень 23 ноября появился несанкционированный пикет у здания Ленинского районного суда, где шли подготовительные работы к процессу. Пикетчики были в основном молодые люди, представлявшиеся "единороссами" и сторонниками лидера избирательного блока В.И. Черепкова. Традиционных защитниц экс-мэра Владивостока - бабушек-старушек было мало.

- Что вас привело на этот пикет?- спросила я 18-летнюю Галю, представившуюся студенткой ДВГТУ.

- Родители велели - они всегда голосовали за Черепкова, я тоже сочувствую, а сейчас его будут снимать с регистрации.

На вопрос - кто раздал такие замечательные красные жилетики, призывающие к борьбе за Виктора Ивановича? - студентка Аня из ДВГУ, помявшись, ответила, что, дескать, "Единая Россия", и сама она будет голосовать за В.И. Черепкова и "Единую Россию". Но подготовительные действия судьи Пономаревой к судебному процессу указывали на то, что девочке Ане придется искать другого кандидата. Строгий и праведный суд длился трое суток - с пятницы по воскресенье и всякий раз до глубокой ночи. На выходе в воскресенье в 22.00 часа мы имели решение: Ленинским районным судом отменена регистрация списка кандидатов "Избирательного блока Черепкова В.И." за перерасход финансовых средств на агитационную работу. И городская избирательная комиссия понеслась в полиграфкомбинат издавать новые бюллетени. Хотя не факт, что возвращаться к полиграфистам им придется еще не раз. В понедельник блок Виктора Ивановича еще мог подать апелляцию. И вчера, после сдачи номера в печать, в суде продолжали рассматривать еще пять исков, касающихся предстоящих выборов. Не хотим загадывать, но есть предчувствие, что и Виктор Иванович, и кое-кто из его особо ярых сторонников слетит с регистрации по одномандатным округам на основании судебного решения.

Мы попросили прокомментировать решение Ленинского суда известного политолога профессора Михаила ШИНКОВСКОГО.

- Скандал вокруг имени Черепкого разгорается в любые выборы, и он был прогнозируем и сейчас. Черепков находится в оппозиции к существующей краевой власти, в то же время он остается личностью популярной и, безусловно, он оттянул бы немалое количество голосов избирателей. За его действиями следили, может быть, более пристально, чем за деятельностью иных избирательных блоков и объединений. Административная машина была запущена - и мы имеем результат. Хотя, что касается меня лично, его блок производит крайне странное впечатление. Сам Виктор Иванович одинаково улыбается всем, а его соратница госпожа Соловьенко ведет себя и вовсе эксцентрично. Странный блок, но деньги были, конечно, вложены немалые.

Естественно, нас интересовал и прогноз на выборы.

- Я думаю, что явка во Владивостоке будет очень маленькой. Выборы в крае обеспечат сельчане. И, на мой взгляд, "Единая Россия" возьмет существенно менее 50% голосов избирателей.

И в натуре за неделю до выборов остается впечатление, что выборы будут проходить без избирателей. Та агитационная работа, которая проводится в микрорайонах, не оставляет никаких надежд на то, что избиратели бросятся на участки. Рекламной продукции в почтовые ящики натолкали огромное количество, но все они какие-то бестолковые. Вот у меня на днях появилась листовка "Голосовать за Черепкова - есть причины! Доступной народу станет медицина!" Что ж, теперь по решению суда, о котором мы писали выше, нам доступной медицины не видать? Зато активизировалась "Женщина Владивостока". Многие горожане с изумлением обнаружили билборды с изображением не только владивостокских женщин, но и примкнувшего к ним Владимира Николаева, мэра Владивостока, который из СИЗО умудрился участвовать в выборной кампании. Ход оригинальный и, заметим, перспективный. Надо ожидать, что все обиженные сторонники Виктора Черепкова хлынут именно под эти знамена. Смеем предположить, что идея и дизайн принадлежат сестре Николаева - Виктории, депутату Законодательного собрания края.

А пока что суды продолжаются - за 5 дней до выборов есть шанс снять еще не одного подставившегося.