Приморские депутаты искушают Президента России

21 ноября состоялось заседание Законодательного собрания Приморского края. Месяц назад краевые депутаты отметили первую годовщину своего созыва.

Об этом напомнил перед открытием сессии лидер партийной региональной организации "Единая Россия", депутат Петр САВЧУК:

- Итоги за год можно считать позитивными: работа депутатов была направлена на улучшение жизни приморцев - повышены пенсии, младшие школьники обеспечены питанием, возросли заработные платы жителей края, набирают обороты предприятия региона.

В одном с ним можно согласиться безоговорочно: депутаты работают напряженно - в повестке дня этой сессии был 31 вопрос. Однако к середине заседания появились еще два листочка с дополнительными вопросами.

Об их сути мы узнали уже в конце сессии. А пока радовались, что депутаты рассматривали жизненно важные вопросы. Закон "О защите прав ребенка" увеличивает базовое пособие на 200 рублей, и теперь оно достигнет среднестатистического уровня по России. Сразу в трех чтениях депутаты приняли закон о вакцинопрофилактике. Не вызвало сомнений и внесение изменений в законы Приморского края "О лечебно- оздоровительных местностях и курортах Приморского края" и "Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из краевого бюджета" (в трех чтениях). Был рассмотрен и проект о поддержке организаций, оказывающих на территории Приморского края услуги по теплоснабжению, и муниципальных образований, осуществляющих модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. И наконец главный вопрос - второе чтение закона "О краевом бюджете" на 2008 год". Прошли. Но оказалось, что это не самый главный вопрос.

К концу повестки дня народ - журналисты и депутаты - потянулся к выходу. Работа местного парламента была закончена, в сущности, до обеда, когда появились дополнительные вопросы. Среди них - "Об обращении Законодательного собрания Приморского края к Президенту Российской Федерации Путину В.В.". Как оказалось - по инициативе "единороссов".

Вспоминается, что с подобной инициативой - просим на 3-й срок - выступал депутат прежнего созыва Имадаев. Тогда коллеги его не поддержали - не будем идолопоклонствовать, будем чтить Конституцию. И вот - новый документ.

Обоснование понятно. Хорошо, что сегодня о Дальнем Востоке вспомнили. Есть время для того, чтобы исправить ситуацию. И "у приморцев к Вам - особая благодарность" - наверное, под этими словами подпишутся многие жители края. Как и в поддержку "утвержденной Вами Морской доктрины", "восстановления в регионе судостроения и судостроительной отрасли" и т.д. И мотив рационален: "Ваше присутствие в руководстве страны нужно еще и для того, чтобы мы могли спросить с Вас за результаты объявленных проектов в случае их неисполнения".

Но за правильными словами таилось искушение: "На сегодняшний день Вы - самый подготовленный руководитель для такого государства, как Россия... Усиливается Ваша роль в качестве гражданского лидера нации, которому доверяют и политическая элита, и большинство граждан страны. Это Ваша заслуга, что, живя в демократическом обществе, мы можем открыто обсуждать любую проблему, ставшую для нас актуальной, в том числе и вопрос о президентских сроках. При Вашем руководстве страной повышается роль парламентаризма... Мы не хотим, чтобы с Вашим уходом этот отлаженный механизм начал пробуксовывать и давать сбои. "Единая Россия" как партия власти во главе с вами полностью взяла на себя ответственность за то, что будет происходить в стране завтра. Мы готовы работать над воплощением Плана Путина в жизнь, но работать под Вашим руководством на благо и во имя процветания России"...

- Это - лизоблюдство! - воскликнула депутат Галина МЕДВЕДЕВА и покинула зал до голосования.

По нашим сведениям, голосование не было единогласным. Против такого обращения к президенту высказались депутат Павел САХНО и Борис ПОСТОВАЛОВ. Оксана РЫБАЛКО, по ее словам, воздержалась, как и депутат АЛЕКСЕЕВ... Депутаты ЗВЕНЯЦКИЙ, БЕСПАЛОВ и некоторые другие вообще не голосовали. Однако обращение было принято - 21 голосами "за", при двух "воздержавшихся" и двух "против" из 32 присутствовавших. Получается, что некоторые члены фракции "единороссов" вовсе не голосовали...