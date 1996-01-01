Больше 40 процентов россиян ничего не знают о "Плане Путина"

43% россиян ничего не знают о "Плане Путина". Об этом, как сообщает РИА "Новости", свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМом 9-10 ноября в 46 субъектах федерации (опрошены 1600 человек, статистическая погрешность не выше 3,4%).

Лишь 9% опрошенных заявили, что твердо знают, в чем заключается "План Путина". 41% респондентов припомнили, что слышали что-то о "Плане Путина", но подробностей не знают. Среди сторонников "Единой России" 45% заявили, что "слышали кое-что" о "Плане Путина". 38% ничего о нем не слышали, хорошо о нем осведомлены 11% сторонников "Единой России".