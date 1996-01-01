Снизился ли рейтинг партии власти?

В конце прошлой недели публика с изумлением узнала о падении рейтинга "Единой России". По данным последнего опроса ВЦИОМ, число желающих проголосовать за "партию власти" снизилось с 56% до 50%.

Одновременно на 5% упала популярность правительства и на 2% - рейтинг президента. Заметим, что при статистической погрешности, не превышающей 3,4%, эти колебания являются ничтожными. (Во всероссийском опросе принимали участие 1600 человек из 153 населенных пунктов 46 областей, краев и республик России.)

Тем не менее политики и эксперты охотно комментировали эту новость, делая акцент на том, что за месяц до выборов, несмотря на весьма агрессивную кампанию, "Единая Россия" начала терять сторонников. Им оппонировали социологи, пускавшиеся в рассуждения о мягких и твердых рейтингах, об изменении количества определившихся относительно своих пристрастий и о разных способах интерпретирования результатов, полученных в ходе полевых замеров.

Перепалка вокруг результатов работы социологов отнюдь не способствовала прояснению реальной картины, поскольку так и не дала ответа на вопрос: действительно ли упал рейтинг "Единой России"?" Зато политики и эксперты наперебой бросились объяснять причины этого не то мифического, не то реального падения. Одни связали ухудшение положения ЕР с ростом цен. Другие - с глубокими раздумьями, в которые именно в начале ноября погрузилось население, мучительно выбирающее, кому отдать голос. Третьи - с исчерпанием личного ресурса ПУТИНА. Четвертые - с отказом "медведей" от публичных дебатов.