Как рассеять туман над Туманганом?

15-16 ноября во Владивостоке прошло 9-е заседание Консультативной комиссии Расширенной Туманганской инициативы (РТИ), Форум делового партнерства Северо-Восточной Азии и Инвестиционный форум "РТИ - расширение сотрудничества в СВА".

В мероприятиях участвовали более 100 представителей ООН, в том числе резидент-координатора ООН в КНР Х. МАЛИК и Главный представитель ПРООН по Программе Туманган А. ДОССАЛЬ, правительств стран - участниц РТИ, представители бизнеса и деловых кругов стран-участниц РТИ, Великобритании, Германии и США.

Досье Расширенная Туманганская инициатива (РТИ) - межправительственный механизм сотрудничества, созданный в 1995 г. с участием 5 стран: КНР, КНДР, Республики Корея, Монголии и РФ под эгидой ООН, в рамках проекта "Программы развития бассейна реки Туманной". Штаб-квартира секретариата находится в Пекине. Цель - способствовать социально-экономическому развитию региона. В настоящее время сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: инвестиции и торгово-экономическое сотрудничество, транспорт, туризм, экология, энергетика и телекоммуникации, причем два последних направления обозначены в 2007 году.

В приветствии участникам зам. председателя правительства РФ Сергея НАРЫШКИНА дипломатично сказано: "За 12 лет РТИ добилась весомых результатов, внося свой вклад в укрепление стабильности в регионе".

Участники консультативной комиссии подвели эти "весомые" итоги работы за год и обозначили новые ходы во Владивостокской декларации, которые затем обсудили на форумах. Они констатировали, что политические и экономические условия в СВА складываются так, что пора от консультаций переходить к практике и активнее вовлекать в эту работу частный бизнес. Для этого создан Деловой консультативный совет, задача которого - помогать сращивать взаимовыгодные международные проекты в этом регионе.

Был также создан Энергетический совет. Регион бурно развивается, и потребление электроэнергии, нефти и газа растет. Их недостаток может стать камнем преткновения, а обеспеченность стран региона неодинаковая. Уже не первый год обсуждаются глобальные проекты по транспортировке электроэнергии из России в Китай, из России - в Южную и Северную Корею. На Дальнем Востоке создается также инфраструктура для экспорта в страны СВА российских нефти и газа. Энергетический баланс СВА потребует координации, чем и займется вышеназванный совет.

Огромное поле для деятельности и в транспортной сфере. Внешняя торговля и промышленная интеграция требуют более совершенной транспортно-логистической инфраструктуры в регионе, а о целостной системе говорить пока не приходится. Китайские и корейские участники дискуссии о перспективах развития транспортно-логистической системы СВА прозрачно намекнули России, что она крайне медлительна в решении этого вопроса.

Тут стоит пояснить, что китайским провинциям Цзилинь и Хэйлунцзян очень нужен выход к морю. Есть в этом интерес и у Японии, и у Южной Кореи, чьи производства размещены в этих провинциях. В этой транспортной схеме мог быть задействован приморский порт в бухте Троица (Зарубино), но согласовать все вопросы, чтобы проект был взаимовыгодным, из-за множества причин не удается. Иностранцы жаловались на бюрократизм и таможенные мытарства и на то, что обращения в Москву остаются без ответа, а региональные структуры отвечают, что не обладают полномочиями.

Кстати, на заре появления проекта Туманган КНР даже предлагала создать в устье реки Туманная, на стыке границ трех государств, город-порт с особым статусом... Новый, поистине фантастический вариант решения вопроса предложил один из японских участников - прокопать тоннель из провинции Хэйлунцзян до моря, насыпать там остров, где и построить порт...

Есть и другая альтернатива этому транзитному коридору, в котором мог бы быть задействован приморский порт, - Раджин. И китайская сторона вовсю над этим вариантом работает. Более внятная позиция и конкретные шаги российской стороны в этом вопросе в тумане многолетних разговоров пока не просматриваются.

В ближайшие годы в регионе РТИ должен состояться ряд глобальных мероприятий. Это и Олимпиада в Пекине, и Всемирная выставка в Шанхае, и встреча президентов стран G8 в Японии. В один ряд с ними встает и саммит АТЭС во Владивостоке.

Если говорить о региональной составляющей, благодаря участию в РТИ открыт международный грузопассажирский маршрут Сокчо - Хуньчунь - Зарубино. С 2000 г. стартовал совместный с Глобальным экологическим фондом проект по разработке "Программы стратегических действий по сохранению биологического разнообразия и ресурсов международных вод, прибрежных территорий и экосистем бассейна реки Туманной" и др. Но сейчас, когда правительство России обозначило, наконец, свою политику в отношении Дальнего Востока и Восточной Сибири, участие в РТИ может быть полезным в плане привлечения иностранного капитала и по многим другим направлениям.

Лет семь восемь назад рассматривалась идея создания во Владивостоке при содействии и на условиях софинансирования ПРООН и ЮНИДО Центра обслуживания инвестиций. Тогда не срослось, а сегодня, в свете подготовки к саммиту АТЭС, шанс на это появляется.

Кстати, участники дискуссий обозначили также необходимость создания в регионе инвестиционного фонда и Банка развития СВА, и этот вопрос решено изучить, чтобы на следующем заседании РТИ, которое через год пройдет в Монголии, поговорить об этом предметно.

Как отметила в беседе с корреспондентом ДДГ "ЗР" директор Секретариата РТИ гражданка РФ Наталья ЯЧЕИСТОВА, сейчас в работе РТИ намечен акцент в сторону межрегионального сотрудничества и у дальневосточных регионов есть шанс получить от этого реальные практические результаты.