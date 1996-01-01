Генпрокуратура проверила "руки"

Почти неделю по заданию Генеральной прокуратуры во Владивостоке работала группа прокуроров из Дальневосточного федерального округа.

Проверяли работу краевой, городской, территориальных избирательных комиссий. Изучались источники финансирования избирательных комиссий, жалобы кандидатов в депутаты и избирателей, квалифицированность ответов жалобщикам, информационное обеспечение избирательной кампании, исследовали способы агитации. О своем заключении прокуроры-проверяющие сообщат в установленном порядке. Но, по слухам, серьезных нарушений в работе избирательный комиссий не выявлено. Поживем - увидим.