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"Другая Россия" во Владивостоке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке открылся офис "Другой России" - коалиции правозащитников и политических сил, сообщает vl.ru.

Приморские участники коалиции - представители движений "За развивающуюся Находку", "Свобода Выбора", "Гражданская инициатива", "Объединенный гражданский фронт" (ОГФ), сторонники Эдуарда ЛИМОНОВА, которых благодаря Конституционному суду нельзя называть "по имени". По словам активистки "ОГФ" Татьяны КОРЧЕВНОЙ, сейчас коалиция занята подготовкой к выборам в так называемый протопарламент, альтернативный Госдуме.

От Приморья в протопарламент на прошедших "праймериз" "Другой России" выдвинуты 7 человек. Всего же их со всей страны будет 367. Лидер "Объединенного гражданского фронта" Гарри КАСПАРОВ, правда, назвал этот список "если не расстрельным, то посадочным".

Приморские "другороссы" намерены объединить оппозиционные силы края. Как сказал участник движения "Гражданская инициатива" (Партизанск) Владимир ХМЕЛЕВ, "в "Единую Россию" вступают те, кто боится что-то потерять. У нас нет миллионов, но мы знаем, откуда эти миллионы у "Единой России". Представители "Другой России" намерены контролировать предстоящие выборы в Госдуму, устраиваясь наблюдателями на избирательных участках. Кроме того, возможно, во Владивостоке пройдут "марши несогласных" и наш город посетят лидеры "Другой России" Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов.

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