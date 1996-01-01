Ужель та самая Людмила?!

Не прошло и двух дней со дня выхода прошлого номера ДДГ "Золотой Рог" (№89 от 13 ноября, материал "Ищите женщину"), где были приведены размышления о возможности выдвинуть на пост главы государства жену нынешнего президента Людмилу ПУТИНУ, как идею подхватила общественная организация "Женщина Владивостока".

Представительницы организации заявили, что выступают за продолжение политики действующего президента и обеспечение преемственности власти, однако понимают, что Конституция не позволяет Путину баллотироваться на третий срок подряд. Людмилу Путину они считают "не только женой президента, но и авторитетным политиком и общественным деятелем".