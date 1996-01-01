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Ужель та самая Людмила?!
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Не прошло и двух дней со дня выхода прошлого номера ДДГ "Золотой Рог" (№89 от 13 ноября, материал "Ищите женщину"), где были приведены размышления о возможности выдвинуть на пост главы государства жену нынешнего президента Людмилу ПУТИНУ, как идею подхватила общественная организация "Женщина Владивостока".
Представительницы организации заявили, что выступают за продолжение политики действующего президента и обеспечение преемственности власти, однако понимают, что Конституция не позволяет Путину баллотироваться на третий срок подряд. Людмилу Путину они считают "не только женой президента, но и авторитетным политиком и общественным деятелем".
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