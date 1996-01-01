Из пушки по воробьям

Во Владивостоке с блиц-визитом 12 ноября побывал председатель Совета Федерации России, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей МИРОНОВ. Напомним, это тот человек один из тех, кто предлагал изменить Конституцию в пользу продления срока полномочий президента страны.

В четыре часа утра в аэропорту, говорят, его встречал сам губернатор Приморья. Озвученная программа визита спикера верхней палаты была несколько изменена, ибо и невооруженным глазом было видно: человек нездоров, простужен. Тем не менее в холодное утро высокий гость оказался у каземата № 1 Владивостокской крепости - эдакий дальневосточный Кронштадт. Из-за простуженного голоса г-на Миронова не удалось услышать ни одного вопроса к хозяйке крепости Наталье ПОЛОЗОВОЙ, зато та страстно и громко говорила не только об исторических успехах воинов-дальневосточников и первопроходцев края, но и о своем собственном неизмеримом вкладе в сохранение исторических и культурных ценностей Дальнего Востока. И главный сенатор страны пообещал прислать Наталье Ивановне благодарственное письмо. (Если успеет. Ведь чем черт не шутит, как они выборы-то обернутся.)

Ищите оппозицию

Под стенами крепости мерзли девушка и молодой человек со стягами, символизирующими "Справедливую Россию". Девчушка - из железнодорожного лицея, паренек - с театрального факультета Дальневосточной академии искусств.

- Вы можете сказать, чем отличается план Путина от плана "Справедливой России"?

- Ой, нет не могу... Я вообще не знаю.

- А я только сегодня вступил в "Справедливую Россию"... Нам предложили друзья... С утра я еще ничего не понял. Нам даже деньги за это не платят.

Там же, в каземате, после экскурсии Сергей Миронов решил дать пресс-конференцию. Первый вопрос достался "ЗР":

- Вы союзники или соперники с "Единой Россией"? И чем принципиально отличается план Путина от плана вашей партии?

- Мы - принципиальные противники. Мы абсолютно разные идеологически. Я напомню определение Владимира Путина: "Единая Россия" - это праволиберальная партия". А про нашу он сказал, что это - социал-демократическая партия, социалистическая партия. У нас есть своя идеология - социалистическая. Мы уверены, что будущее России - это будущее социализма XXI века. Нового социализма, как мы говорим. Социализма, который признает рыночную экономику только под контролем государства, признает все формы собственности, но в то же время обязывает государство бесплатно предоставлять определенные блага для каждого россиянина... То, что "Единая Россия" назвала "Планом Путина", вообще далеко от какого-либо плана. Почему они берут восемь посланий президента? Первый вопрос, который я им задаю: а что вы делали четыре года в Государственной Думе? Что вам мешало выполнить те положения, которые выдвигал Путин еще 2001 году?

Про инструменты

Просто отличный вопрос задает лидер "Справедливой России" не только своим оппонентам-"единороссам", которые сейчас вовсю эксплуатируют имя президента. Но и своим коллегам-депутатам разных уровней, особенно партийным вождям: что вы, милые, делали все последние четыре года? Эти вопросы у всех на устах. Нефть качали? Тогда где деньги? Боролись с коррупцией? Тогда почему Ходорковский сидит на нарах, а Абрамович - на футбольной лавочке в Лондоне? И губернаторствует. Заботились о пенсионерах? Так вы только обмолвились, что крохи добавите к пенсиям, как цены взлетели на хлеб и молоко до небес.

Далее лидер "Справедливой России" пояснил, что План Путина - это совсем не то, что имеет в виду "Единая Россия". По Миронову, План Путина предполагает реальную многопартийность, политическую конкуренцию. "И мы, создав партию "Справедливая Россия", как раз и создаем реальную многопартийность, потому что понимаем, что конкуренция должна быть не только в экономике, она должна быть и в политике".

А я-то считала, что у нас уже существуют некоторые и вполне успешные партии, которые представляют собой оппозицию (читай - конкуренцию) друг другу и партии власти?

"Наша программа - это практические, абсолютно реальные меры по решению острейших, больнейших социальных вопросов. Сегодня! Сейчас! И немедленно! Первое, что необходимо делать, - это проводить реформу доходов населения. С 1 декабря на 300 рублей повысится пенсия? Но уже пошел рост цен... Все эти надбавки съедятся ценами. Пенсии должны быть не менее чем втрое выше, чем сегодня у россиян. Поэтому мы были, есть и остаемся в оппозиции к "Единой России". Сегодня мы видим, что "Единая Россия - это инструмент в руках Владимира Путина" (цитата с диктофона).

Другие вопросы

Коллеги спросили, как главный сенатор России оценивает дела на Дальнем Востоке. Тот печально оценил их как очень плохие. "Приморье и Хабаровск все больше и больше пропитываются такой... островной психологией. Я проехал сейчас по Владивостоку и вижу рекламу шоп-туров в Китай. За 100 долларов можно съездить в Китай. А для того, чтобы слетать в Москву и обратно, нужно 25 тысяч рублей... Мы будем готовить инициативы, но жители Приморья, Камчатки должны их сформулировать сами. Наши дети должны иметь возможность увидеть столицу, Санкт-Петербург. Необходимо дать возможность бесплатного пролета хотя раз в два года побывать в Москве каждому ребенку до 18 лет".

Мечты, мечты, где ваша сладость? Нет, вы представляете, как это мы с вами будем формулировать наши инициативы? На митинге? На кухне? Утром - в газете. Вечером - в куплете?

А затем...

А затем ваших корреспондентов не пустили на встречу губернатора с лидером сенаторов: рылом не вышли. На брифинге в краевой администрации лидеру "Справедливой России" задавали вопросы одни и те же корреспонденты, в том числе и с откровенно "акающимся" акцентом. Затем "эсэры" отобедали в столовой с простым народом, предварительно повстречавшись с мозгом региона - учеными. Ну, а на вечере в театре им. Горького был бенефис - встреча с бюджетниками. Оно ж понятно: бюджетники же просто мечтали встретиться с политической звездой, правда, 4-й величины. Такие рейтинги по партиям озвучивают сегодня политтехнологи.

Во Владивостокской крепости председателю сената и лидеру "Справедливой России" было предоставлено почетное право выстрелить из пушки ровно в 12.00. Он и бабахнул. Взлетели чайки, вороны и прибрежные воробьи.