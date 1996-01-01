Образовательная неделя от дипломатов

Генконсульство США во Владивостоке совместно с партнерами из других дипломатических представительств, некоммерческих организаций и университетов начало проводить во Владивостоке Международную образовательную неделю.

Мероприятие, целью которого стала демонстрация возможностей сотрудничества разных стран в совершенствовании системы образования, академических обменов, а также развитие новых партнерских отношений в области международного образования, продлится до 16 ноября.

Открывая международную образовательную неделю, Генеральный консул США Томас АРМБРУСТЕР побывал 13 ноября в Морском государственном университете им. адм. Невельского, чтобы принять участие в телемосте между МГУ, Университетом Восточной Каролины (США) и Университетом Сан Игнассио де Лойола (Лима, Перу). Во время телемоста студенты и преподаватели университетов, представлявших три разных континента, обсуждали семейные ценности и традиции в разных культурах. Генеральный консул выразил особое удовлетворение тем, что подобный телемост - это не разовая акция, а постоянный курс в учебном плане университетов-участников. Он существует с марта 2007 г., после того как руководство Морского университета и Университета Восточной Каролины подписали во Владивостоке соглашение об организации совместного курса "Межкультурное взаимопонимание". В настоящий момент соглашение объединяет вузы 18 стран.