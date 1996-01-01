Россия показала зубы

Закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)", принятый Госдумой 7 ноября, спровоцировал поток заявлений западных политиков. Однако приводимые ими аргументы не выдерживают критики, пишет "Утро.Ru".

С легкой руки официального представителя НАТО Джеймса АППАТУРАЯ, назвавшего ДОВСЕ "краеугольным камнем архитектуры безопасности", этот образ стал доминировать в политических комментариях недели. Временами даже создавалось впечатление, что основные тезисы большинства заявлений и публикаций готовились в штаб-квартире НАТО и рассылались не только членам альянса, но и в СМИ.

Впрочем, европейских политиков можно понять. Когда министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР и Бернар КУШНЕР в один голос отмечают, что "ослабление ДОВСЕ может повлечь за собой новую гонку вооружений и возникновение новых поводов для конфронтации", они вполне обоснованно беспокоятся за безопасность в Европе. Однако вменяемые европейские политики используют точно такие же выражения, комментируя и планы США по размещению в Восточной Европе третьего эшелона американский ПРО. В обоих случаях просто констатируется действительное положение дел.

Совсем иначе смотрится заявление официального представителя Госдепартамента США Шона МАККОРМАКА, добавившего к стандартному набору "сожалений", "озабоченностей" и "уверений в достижении прогресса" следующий перл: "Мы приложили достаточно много усилий для того, чтобы помочь России избавиться от ее обеспокоенности вопросами государственной безопасности". И это говорится на фоне попыток окружить Россию локаторами и ракетными базами, входящими в американскую ПРО, и после того, как были нарушены все старые договоренности о нераспространении НАТО.

Представитель МИД Латвии сказал, что "даже выход России из ДОВСЕ не создаст угрозы для безопасности Латвии, которая полностью гарантирована ее членством в ЕС и НАТО". Т.е. получается, что ДОВСЕ никому не нужен просто потому, что НАТО и так развернул свой "зонтик безопасности" над практически всей Европой. Но зачем в таком случае вообще весь сыр-бор вокруг этого договора, вернее, вокруг двух разных редакций ДОВСЕ? Вполне внятный ответ на этот вопрос дают военные, имеющие доступ к информации о реальной картине милитаризации Европы. В частности, по их данным, за последние восемь лет количество единиц военной техники, размещенной в странах Балтии, выросло в разы: от трехкратного до десятикратного увеличения для разных видов вооружений.

Между тем не менее интересной темой является вся пятнадцатилетняя коллизия вокруг ДОВСЕ, хорошо вписывающая в единый проект разоружения и ослабления России. В ноябре 1990 г. в Париже был подписан договор, ограничивающий численность обычных вооружений в Европе. Договор этот носил блоковый характер, т. е. его субъектами были НАТО и Варшавский договор в целом.

Произошло это в то время, когда мало у кого оставались сомнения в скором распаде если не Союза, то Варшавского договора. Через год геополитический расклад на европейском континенте резко изменился. А потом страны Варшавского блока начали вступать в НАТО, за ними двинулись некоторые республики бывшего Союза, а другие оказались вообще вне сферы действия ДОВСЕ. В новых условиях возникла необходимость в принятии адаптированного варианта ДОВСЕ, который бы подразумевал учет вооружений отдельных государств.

В 1999 г. новый вариант Договора был подписан в Стамбуле на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одновременно в ходе переговоров были достигнуты так называемые Стамбульские соглашения, согласно которым Россия взяла на себя обязательство вывести свои военные базы с территории Грузии и Приднестровья. Вскоре новый договор был ратифицирован Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной.

Все прочие государства так и не сделали этого, и всякий раз, когда Россия поднимала вопрос о новой версии ДОВСЕ, ей неизменно напоминали о Стамбульских соглашениях, условия которых Россия, кстати сказать, фактически уже выполнила.

В этом контексте вопрос о выполнении Стамбульских соглашений выглядит не более чем предлог для саботирования ратификации ДОВСЕ. Между тем соседние с Россией государства, такие как Грузия, Азербайджан и государства Балтии, активно вооружаются, а выполняющая условия первой версии ДОВСЕ Россия была лишена возможности укреплять свою обороноспособность в граничащих с ними районах.

После мюнхенского выступления ПУТИНА Москва предприняла несколько демонстративных попыток снять напряжение. Речь в первую очередь идет о предложении совместного использования Габалинской РЛС и о попытках сдвинуть с мертвой точки процесс ратификации ДОВСЕ. В середине июня 2007 г. по инициативе России в Вене прошла международная конференция по ДОВСЕ. Однако стороны так и не смогли достигнуть консенсуса. Россия настаивала на скорейшей ратификации, а европейские государства по-прежнему размахивали Стамбульскими соглашениями. В ответ Россия указывала на неправомерность, увязывая проблемы ДОВСЕ с этими соглашениями, которые она и так выполняет.

В общем, процесс зашел в тупик, и у России не осталось никаких резонов соблюдать ДОВСЕ в одностороннем порядке. И тогда ровно через месяц Путин подписал указ о приостановлении Россией действия ДОВСЕ и связанных с ним международных договоров, а голосование в Госдуме стало лишь юридическим оформлением этого решения.

Здесь будет уместным напомнить о том, что Москва пошла на обострение вопроса о ратификации ДОВСЕ сразу после обнародования планов США о размещении объектов своей ПРО в Чехии и Польше. Как отметил начальник Генерального штаба Юрий БАЛУЕВСКИЙ, эти действия представляют угрозу для России, вынуждая ее на принятие адекватных мер. И именно эти "адекватные меры" испугали западных политиков, живо представивших себе размещение мобильных установок с ракетами средней и малой дальности в Калининграде.

Однако даже эта картинка, уже названная "кошмаром Кандолизы РАЙС", не подтолкнула США и НАТО к конструктивному диалогу. Вместо этого в американской прессе было озвучено смешное обещание "признать законность декабрьских выборов в России в обмен на ее отказ от моратория на ДОВСЕ".