Появится ли госкорпорация для объектов саммита?

Во Владивостоке может возникнуть государственная корпорация по строительству объектов саммита по подобию такой же корпорации в Сочи, создание которой "благословил" недавно Владимир ПУТИН, подписав новый Федеральный закон "О государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию г. Сочи как горноклиматического курорта".

Согласно закону, в ближайшие годы госкорпорация "Олимпстрой" должна освоить около 200 млрд руб. инвестиций. При этом во избежание разбазаривания народных средств над деятельностью организации будет установлен президентский контроль. Аналогичное решение, скорее всего, ожидается и по Владивостоку. Исторический прецедент в истории города уже был. Накануне строительства Большого Владивостока в начале 60-х было учреждено Главное управление по строительству в городе "Главвладивостокстрой", которое затем с ростом масштабов строительства в крае стало основным "строителем" по всему Приморью. В нем работало около 45 тыс. человек из 100-тысячного отряда приморских строителей. Стоит отметить, что сегодня в этой отрасли в крае официально работает менее 40 тыс. человек.

Новый "Владстрой" должен будет работать в тесном взаимодействии с госдирекцией объектов саммита и тоже контролироваться аппаратом Президента РФ.