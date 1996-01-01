Профсоюзы в политике

Накануне выборов многие СМИ обсуждают возможность роста протестных настроений в стране. Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК) чаще других организаций в этом году выводила людей на акции протеста.

К чему готовы профсоюзы Приморья сегодня, как будут голосовать на выборах 2 декабря - об этом в интервью ДДГ "Золотой Рог" рассказал председатель ФППК Виктор ПИНСКИЙ.

- Виктор Витальевич, так какие сегодня профсоюзы - слабые или сильные? О чем говорят ваши акции протеста?

- Вы знаете, можно много рассуждать о том, нужны ли профсоюзы, какие они, боевые или слабые. Но я хочу привести последний пример. Это ситуация на "Боре", где идет многолетний спор с работодателями за возможность заключения нормального коллективного договора. Руководство предприятия всеми возможными путями уклоняется от этой работы. Профсоюзный комитет принимает решение провести забастовку. Сообщение о готовящейся акции попадает в СМИ, в том числе и всероссийские. И как по мановению волшебной палочки в этот же день, 22 октября, работодатель в 22.00, вечером (!), приглашает к себе нашего профсоюзного лидера МАТВЕЕВА и показывает ему распоряжение о начале переговорного процесса. Что это - акт доброй воли? Нет, конечно, это понимание того, что на предприятии действует организация, за которой стоят не только работники этого предприятия, но и краевая Федерация профсоюзов. И понимание того, что сегодня нельзя отмахнуться от требований, подчеркну, организованного коллектива. Время ожиданий прошло, и так или иначе мы будем добиваться решения главного вопроса. Для "Бора" - это повышение заработной платы. Сейчас средняя зарплата на комбинате около 7 тыс. руб. - почти в 2 раза ниже, чем на других предприятиях отрасли в России. И это при наших ценах и тарифах! Людям просто не на что жить.

Профсоюзы сегодня открыто заявляют, что они могут и хотят добиваться своих целей путем переговоров, но мы также готовы и к протестным акциям. Противоречие между трудом и капиталом вечно. Создание профсоюзов, кстати, инициировали именно работодатели, которые предложили работникам объединиться, сформулировать требования и делегировать своих доверенных лиц для переговоров. Договариваться и сегодня дешевле.

К протестной акции сегодня готовы работники дошкольного образования. Краю и Владивостоку срочно нужно решать проблему оплаты труда воспитателям и няням в детских садах. Во Владивостоке воспитатель получает максимум 3 200 руб., а нянечки - 2 700 руб. в месяц, и это при переполненных группах. Вы представляете себе, к чему приведет забастовка данной категории работников? Многие предприятия остановятся, перестанут работать, так как родители вынуждены будут сидеть дома с детьми. Кстати, профсоюз работников образования, самый многочисленный и очень организованный, "дошкольников" поддержат учителя.

Напомню, что вопрос о зарплате в сфере образования поднимался профсоюзами не один раз. Поэтому мы будем вынуждены прибегнуть к таким акциям, которые заставят власть выполнить свои обещания.

- Почему Федерация независимых профсоюзов России публично поддержала на выборах 2 декабря "Единую Россию"?

- Сегодня мы открыто заявляем, что профсоюзы не могут быть вне политики. Да, мы определенное количество времени недооценивали эту работу. Сейчас считаем своей задачей участвовать во всех выборах и делегировать своих представителей во власть. На выборах 2 декабря профсоюзы поддерживают "Единую Россию". Это наш прагматичный подход, мы считаем, что надо сотрудничать с той партией, от которой зависит принятие всех важных для страны решений. Наш представитель, Владимир ИСАКОВ, директор Культурно-развлекательного центра профсоюзов, в списке кандидатов в депутаты от "Единой России" в Думу г. Владивостока. Наши люди есть и в списках других партий, получивших право участвовать в выборах. Мы заявляем сегодня, что профсоюзы - это школа гражданского общества. Это организация, которая очень много делает для развития социального партнерства.

- Поэтому вы вместе с нами проводите краевой конкурс "Социально ответственный бизнес". Эту премию получает предприятие, работники которого наиболее социально защищены.

- Социальное партнерство - один из наших приоритетов. И это не только конкурсы. На наш взгляд, залогом социальной стабильности в Приморье должна быть система соглашений между властью, бизнесом и профсоюзами по регулированию социально-трудовых отношений на всех уровнях - краевом, отраслевом и муниципальном. Первые шаги на этом пути уже сделаны. Есть краевое трехстороннее соглашение. Этот документ принимается на три года и определяет минимальную заработную плату, минимальные социальные гарантии, мероприятия по созданию новых рабочих мест. С прошлого года его действие распространяется на всех работодателей. Решение об этом по инициативе профсоюзов приняло Законодательное собрание Приморского края. Кстати, сейчас заканчивается работа над новым краевым соглашением на 2008-2010 гг. 28 ноября его текст, подготовленный рабочей группой, будет представлен в краевую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Это была очень непростая борьба за повышение зарплат. Профсоюзам удалось добиться увеличения динамики повышения минимальной заработной платы в 3 раза. Предыдущее соглашение предусматривало, что она должна увеличиваться на 5% ежегодно. Сейчас "минималка" будет расти на 15% в год. Причем стороны работодателей и администрации активно этому сопротивлялись, и пока, напомню, соглашение не подписано.

Вы понимаете, насколько подписание этого документа важно для всего работающего населения края? Понимаете. Но почему эта работа вообще не интересует прессу? Было бы замечательно, если бы такое издание, как "Золотой Рог", взяло на себя миссию просвещать работодателей и, конечно, жителей края. Хотя я понимаю, что проще зарабатывать дешевую популярность, публикуя фамилии всем известных людей в сомнительных рейтингах и подсчитывать странными методами размеры их состояния.

- Вы о рейтинге "Золотые дальневосточники", где была названа и ваша фамилия. Извините за доставленные неприятности. Я прошу прощения за публикацию непроверенной и недостоверной информации. Но давайте о достоверной - краевое трехстороннее соглашение. Какова его эффективность, есть ли аналитическая информация о его выполнении?

- Да. Мы, конечно, подводим итоги и пытаемся анализировать информацию. Мы можем рассчитывать только на своих отраслевых профсоюзных лидеров, которые предоставляют цифры о том, например, как изменялась зарплата на предприятиях. К сожалению, сегодня нет механизма, обязывающего работодателей строго отчитываться по участию в социальном партнерстве. И мы видим сегодня, что пришло время вносить изменения в Федеральный закон "Об объединениях работодателей".

Как только народ расслабляется и перестает контролировать происходящее - тут же ситуация с соцзащитой ухудшается. Не случайно даже в самых, казалось бы, благополучных с нашей точки зрения странах периодически происходят национальные забастовки, которые на несколько дней парализуют жизнь. Это очень действенный способ заставить власть отреагировать на запрос общества.

И представьте, сколько сил нужно, чтобы организовать такой протест. Особенно в наших условиях. Для русского человека весьма характерно - выражать недовольство дома на кухне, но ничего не делать для себя же. Продолжать терпеть, работать практически бесплатно, позволять обращаться с собой как с рабами. Прошлой зимой судоремонтники Владивостока вышли на забастовку лишь после того, как им четыре месяца не платили зарплату. Боялись, что "будет хуже", хотя непонятно, куда хуже, если ты уже работаешь бесплатно? Причем их проблему решили за неделю. Как только на всех телеканалах страны, отмечу, с подачи Федерации профсоюзов Приморья, вышли сюжеты об этой акции, президент дал личное указание выплатить людям деньги, которые тут же нашлись у Министерства обороны.

Поэтому я хочу сказать всем, кто обвиняет профсоюзы в бездеятельности, заигрывании с властью и партиями, - мы используем все методы влияния на происходящее в стране. И ни один из них, к сожалению, не обещает быстрых побед и мгновенных результатов. Если вы хотите улучшения условий труда, условий жизни, присоединяйтесь к нам, не будьте сторонними наблюдателями, вливайте в наши ряды свою энергию, знания. И тогда мы справимся со всеми проблемами. И сделаем мир вокруг нас лучше.