Силовой полпред

Кадровой чистки в регионе пока не будет, а свои усилия новый полпред, прежде всего, направит на подъем уровня жизни дальневосточников. Судя по первым шагам нового президентского назначенца в регионе Олега САФОНОВА, он стремится понизить "антикоррупционный" ажиотаж, вызванный назначением заместителя министра внутренних дел РФ на этот пост.

Прибытие Олега Сафонова в Хабаровск заинтриговало еще больше. Генерал-лейтенант, уже прозванный прессой "силовым полпредом", прилетел сюда на личном самолете главы Чукотки Романа АБРАМОВИЧА. При этом представлял Сафонова аппарату лично глава президентской администрации Сергей СОБЯНИН. А из губернаторов на церемонии вручения полпредского удостоверения присутствовали лишь хабаровчанин Виктор ИШАЕВ и тот же Абрамович.

Сергей Собянин в своей 10-минутной речи поблагодарил отсутствующего Камиля ИСХАКОВА за проделанную работу и подробно рассказал о круге задач, поставленных Владимиром ПУТИНЫМ перед Олегом Сафоновым. Среди них - сохранение стабильности в округе на период выборов, усиление миграционной политики, а также развитие дорог, транспорта, морских и воздушных портов, электроэнергетики, добычи и переработки полезных ископаемых, морепродуктов. Были упомянуты личные путинские поручения президента - стабилизация экономической ситуации на Камчатке и контроль за подготовкой Владивостока к саммиту АТЭС в 2012 году. Собянин же, вслед за президентом, подчеркнул, что регион нуждается в декриминализации и Сафонов - подходящий для такой работы человек.

- Последнее его место работы - заместитель министра внутренних дел. Я думаю, что этот опыт ему в значительной степени понадобится для успешной работы в Дальневосточном федеральном округе, - заявил глава путинской администрации.

Сам Сафонов в ответной речи был краток - поблагодарил за доверие, указал на важное значение и богатые сырьевые ресурсы региона, а среди главных своих задач назвал "достойную жизнь людей" и развитие экономики "семимильными шагами".

А при первом общении с местной прессой Сафонов также всячески старался снизить "декриминализационный" и прочий ажиотаж вокруг своего назначения. Присутствие лишь двух губернаторов на хабаровском представлении, по его словам, объяснялось тем, что Ишаев - глава территории, а Абрамович любезно предоставил свой самолет: "Было бы неэтично не пригласить его на сегодняшнее мероприятие". Собянин же (он, кстати, вместе с полпредом и Сафоновым в тот день посетили Хабаровскую духовную семинарию) оказался здесь практически по стечению обстоятельств.

Отвечая на вопрос "ЗР" о возможных кадровых перемещениях в полпредстве и среди губернаторов, Олег Сафонов также постарался остудить горячие головы:

- Я хочу погрузиться в проблематику округа и принимать какие-то скоропалительные решения нецелесообразно. Но не исключаю, что могу сюда привезти членов моей команды. Это люди, с которыми я иду по жизни, которые помогут мне реализовать задачи, поставленные руководством страны, - пояснил полпред.

Вопросы по декриминализации полпред явно старался снять с повестки дня: "Декриминализация экономики характерна для всей Российской Федерации, потому что у нас проблемы есть не только в Дальневосточном федеральном округе, но и в других субъектах и федеральных округах. В некоторых федеральных округах они просто явно и отчетливо выражены, и для каждого округа проблемы характерны по-своему. Я думаю, что у нас здесь достаточное количество правоохранительных органов, специальных служб, которые призваны уделять и уделяют этому особое внимание".

А на следующий день, опровергая прогнозы журналистов о возможной поездке в Приморье, Сафонов отправился на Сахалин. Там он вместе с губернатором области Александром ХОРОШАВИНЫМ посетил строительные площадки в Анивском районе и Невельске, где возводится жилье для пострадавших от августовского землетрясения. Полпред пообещал губернатору помочь в ситуации с доставкой примерно тысячи железнодорожных вагонов с грузами, простаивающими в порту Ванино на материке.

В Невельске он осмотрел отремонтированный детский сад "Золотая рыбка" (на 60 детей), вновь построенные дома. Первое серьезное испытание нового полпреду выпало в отремонтированной школе №2, где его ждали примерно 80 местных жителей. Впрочем, на острые вопросы о выделении компенсаций, сроках строительства жилья, экологии и мародерстве полпреду активно помогали отвечать начальник УВД и главный прокурор области, глава района Владимир ПАК и сам губернатор.

В частности, Хорошавин заявил, что в Невельске до нового года будет в общей сложности сдано чуть больше 1000 квартир, а число нуждающихся на данный момент составляет 1 тыс. 344 семьи. В Невельске одновременно возводится почти 40 трехэтажных домов, в селе Троицкое - 15. В Невельске также идет монтаж жилого городка на 315 человек.

Говоря о перспективе, губернатор рассказал, что "программа развития Невельского района разработана и передана в Минрегион. Цена вопроса - 24 миллиарда рублей". По словам губернатора, помимо введения свободной экономической зоны, программа предусматривает развитие Невельского порта, строительство дорог, развитие рыбопромышленного комплекса за счет всех источников финансирования - федеральных, областных и частных средств.

В свою очередь, Олег Сафонов заявил, что закон о местном самоуправлении нуждается в доработке. По словам полпреда, социальные задачи, стоящие перед муниципальными властями, не подкреплены материальными ресурсами, в первую очередь финансовыми, что требует "доводки" с точки зрения нормотворчества.

Невельчанам и прессе Сафонов заявил, что сахалинцам повезло с губернатором, что областная и муниципальная власти работают хорошо, а ситуацию на Сахалине оценил "как перспективную, быстро и динамично меняющуюся".

В тот же день полпред на самолете "Граф Муравьев-Амурский" вернулся в Хабаровск. Адрес его новой командировки - Амурская область, где Олег Сафонов планирует ознакомиться с экономической ситуацией, рассмотреть вопросы взаимодействия с Китаем и ознакомиться с инфраструктурными проектами. После чего он собирается поехать на Камчатку.