Российские строители потеснят на саммите зарубежных

Ассоциация строителей России и губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН подпишут соглашение об участии ассоциации в финансировании и строительстве объектов саммита АТЭС 2012 г. и в развитии инфраструктуры края на Международном инвестиционном форуме, организованном правительством Москвы, который открывается 15 ноября.

Как отметил начальник информационно-аналитического отдела представительства АСР на территории Приморского края Александр СТАЦЕНКО, проект договора уже согласован в администрации края. Он предлагает шире привлечь возможности крупных московских инвесторов, чтобы получить деньги на развитие отрасли, техническую и научную поддержку. Эта поддержка должна помочь консолидировать строительную отрасль края в преддверии перехода к массовому строительству объектов самого разного назначения. Привлеченные в край отечественные строительные компании и специалисты должны передать опыт местным компаниям, чтобы они смогли вырасти до уровня столичных. Участие Ассоциации в приморских проектах позволит сократить до минимума привлечение зарубежных строительных компаний.