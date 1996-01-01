В Приморье занялись продовольственной безопасностью

Приморские депутаты предлагают увеличить поддержку сельскохозяйственной отрасли из краевого бюджета до 1 млрд руб. в год. Цель, которую преследуют законодатели, - снизить зависимость региона от импортного сырья и продовольствия и обеспечить жителей Приморья качественными продуктами питания.

Эта тема обсуждалась в ходе депутатских слушаний, которые прошли во Владивостоке на прошлой неделе - здесь была представлена краевая целевая программа по развитию сельхозпроизводства на 2008-2010 гг., предусматривающая увеличение поддержки АПК по всем направлениям. Катализатором стало недавнее повышение цен, которое обнажило давно назревшие проблемы. Потребление продуктов питания (как в целом по России, так и в Приморском крае) растет быстрыми темпами, и отечественное сельхозпроизводство за ним, увы, не поспевает. В Приморье импорт продовольствия увеличивается на 30-50% ежегодно, а сельхозпроизводство - всего на 2,6%. Это опасная динамика, которая требует принятия срочных мер.

Сергей СИДОРЕНКО, возглавляющий комитет по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК, озвучил неутешительные цифры: сегодня Приморский край полностью обеспечивает себя только картофелем и рыбой (данные виды продукции ежегодно вывозятся и за пределы края), а вот молочной продукцией - на 32%, мясной - на 25%, яйцом - на 58%, растительным маслом - на 27%, пшеницей продовольственных сортов - на 3,5-5%, овощами - на 70%, фруктами и ягодами - на 13%. Это означает, что колебания цен на мировом рынке продовольствия сразу же отражаются на кошельке приморского потребителя, и это при том, что качество импортируемых продуктов питания порой оставляет желать лучшего.

Выход из сложившейся ситуации депутаты видят в стимулировании собственного сельхозпроизводства в Приморском крае, причем существующие меры поддержки в современных условиях признаны недостаточными.

Если говорить о целевых показателях, заложенных в программу, то здесь предусмотрен ежегодный прирост использования пашни на 18-20 тыс. га, прирост физических объемов производства мяса в убойном весе не менее 10% в год (приоритетное внимание планируется уделить говядине), формирование регионального стабилизационного фонда продовольственной пшеницы собственного производства в объеме 25-30 тыс. т, создание оптового продовольственного рынка Приморского края. Планируется также к 2010 г. обеспечить потребности края в рисе и гречихе за счет собственного производства, увеличить производство яйца на 14%, молока на 28% (за счет создания 3 мегаферм при сохранении существующего поголовья КРС на сельхозпредприятиях и ЛПХ).

Среди предложенных механизмов - техническое переоснащение отрасли, использование современных агротехнологий, повышение плодородия почв и рост урожайности, частичная компенсация затрат на производство приоритетных видов сельхозпродукции, создание условий для ее реализации и переработки и пр. Меры по поддержке производства предполагается дополнить социальными программами на селе, поскольку реализовать эти далеко идущие планы придется живым людям.