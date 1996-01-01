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В Приморье занялись продовольственной безопасностью
Приморские депутаты предлагают увеличить поддержку сельскохозяйственной отрасли из краевого бюджета до 1 млрд руб. в год. Цель, которую преследуют законодатели, - снизить зависимость региона от импортного сырья и продовольствия и обеспечить жителей Приморья качественными продуктами питания.
Эта тема обсуждалась в ходе депутатских слушаний, которые прошли во Владивостоке на прошлой неделе - здесь была представлена краевая целевая программа по развитию сельхозпроизводства на 2008-2010 гг., предусматривающая увеличение поддержки АПК по всем направлениям. Катализатором стало недавнее повышение цен, которое обнажило давно назревшие проблемы. Потребление продуктов питания (как в целом по России, так и в Приморском крае) растет быстрыми темпами, и отечественное сельхозпроизводство за ним, увы, не поспевает. В Приморье импорт продовольствия увеличивается на 30-50% ежегодно, а сельхозпроизводство - всего на 2,6%. Это опасная динамика, которая требует принятия срочных мер.
Сергей СИДОРЕНКО, возглавляющий комитет по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК, озвучил неутешительные цифры: сегодня Приморский край полностью обеспечивает себя только картофелем и рыбой (данные виды продукции ежегодно вывозятся и за пределы края), а вот молочной продукцией - на 32%, мясной - на 25%, яйцом - на 58%, растительным маслом - на 27%, пшеницей продовольственных сортов - на 3,5-5%, овощами - на 70%, фруктами и ягодами - на 13%. Это означает, что колебания цен на мировом рынке продовольствия сразу же отражаются на кошельке приморского потребителя, и это при том, что качество импортируемых продуктов питания порой оставляет желать лучшего.
Выход из сложившейся ситуации депутаты видят в стимулировании собственного сельхозпроизводства в Приморском крае, причем существующие меры поддержки в современных условиях признаны недостаточными.
Если говорить о целевых показателях, заложенных в программу, то здесь предусмотрен ежегодный прирост использования пашни на 18-20 тыс. га, прирост физических объемов производства мяса в убойном весе не менее 10% в год (приоритетное внимание планируется уделить говядине), формирование регионального стабилизационного фонда продовольственной пшеницы собственного производства в объеме 25-30 тыс. т, создание оптового продовольственного рынка Приморского края. Планируется также к 2010 г. обеспечить потребности края в рисе и гречихе за счет собственного производства, увеличить производство яйца на 14%, молока на 28% (за счет создания 3 мегаферм при сохранении существующего поголовья КРС на сельхозпредприятиях и ЛПХ).
Среди предложенных механизмов - техническое переоснащение отрасли, использование современных агротехнологий, повышение плодородия почв и рост урожайности, частичная компенсация затрат на производство приоритетных видов сельхозпродукции, создание условий для ее реализации и переработки и пр. Меры по поддержке производства предполагается дополнить социальными программами на селе, поскольку реализовать эти далеко идущие планы придется живым людям.
ДосьеПо предварительным расчетам, динамика финансирования АПК из краевого бюджета должна выглядеть так: 2008 г. - 947 млн руб., 2009 г. - около 1040 млн руб., 2010 г. - порядка 1050 млн руб. Владимир БЕСПАЛОВ, секретарь комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, призвал депутатов не бояться цифры в 1 млрд руб., отметив, что она составляет всего 2,4% от доходной части краевого бюджета.
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