Мы выбираем. Нас выбирают

Все крутится вокруг выборов в Госдуму. А меж тем под тенью партийных знамен и всенародной любви к лидеру нации на городских выборах во Владивостоке происходит нечто странное. Здесь свои блоки, независимо от членского билета.

Городская избирательная комиссия Владивостока зарегистрировала 103 кандидата-одномандатника и 8 избирательных объединений. Кто они, будущие защитники наших интересов? Вернее, кого представляют, кто за кем стоит, что - почем? В общем, кто есть кто.

Возьмут ли "единороссы" город?

Естественно, самый большой отряд кандидатов на городские мандаты отряжен "Единой Россией", за которой стоят собственно власть, чиновничество и деньги. Но далеко не факт, что "единороссы" возьмут город даже со своими административными ресурсами.

Причин для этого несколько. Во-первых, слишком много их сторонников либо побывало под следствием, либо под ним находится. Во-вторых, сильнейшую контрпропаганду провел октябрьский снежок, о последствиях которого горожане не могут до сих пор забыть. Власть, не способная принять оперативное решение в чрезвычайной ситуации, в зале заседания представительного органа может просто "ковырять в носу", как выразился (на Камчатке) наш президент. Третье, агрессивная агитация, в том числе в пользу пока что мифического форума АТЭС, просто взвинчивает людей. Пример.

Прилетела я из командировки. Раннее утро. После самолета голова как чугун. Сплю. Звонок в дверь:

"Единая Россия"... Примите участие в лотерее".

- Я сплю...

- Умоляю, откройте двери.

Не открыла. Вы будете смеяться, через десять минут звонок по телефону:

- Алле, Валентина Анатольевна. Это "Единая Россия" вас беспокоит... Как вы относитесь к плану Путина?

- Я сплю...

- А почему вы не на работе?

- А какого ... вы мне звоните, если я должна быть на работе?

А дальше было просто не смешно. Глубокой ночью некие энтузиасты звонят в дверь: "Если вам нужна какая помощь - мы вам принесли карточку с телефонным номером. Если что - звоните срочно..."

- Где вы, милые, сидели, пока я без света и воды была?

Но это лирика. А, в сущности, положение пенсионеров в стране, душегубство ЖКХ, цинизм медицинского персонала, безумная коррупция и лицемерие политиков всех мастей подорвали доверие к власти. Вот так, навскидку, спрошу: много ли в списке "ЕР" людей морали Леонида ПРЕМИНГЕРА, тоже "единоросса"? (Лично я с ним знакома шапочно. Даже кофе не пила. Но о его поступках говорят первомайцы...)

Несправедливая Россия

Заголовок не о партии. Та, конечно, "Справедливая"... Просто забыла напомнить владивостокскому избирателю о себе. Сидит себе и молчит в тряпочку. Такое впечатление, что там никто и ни за кем не стоит. Этакая оппозиция в окопе к партии власти, в которой сам и состою. Тайно.

Во Владивостоке я ее лидера не могу отыскать полтора месяца. Сразу видно - бывший чекист. Однако с работы Владимира ВОЙТОВСКОГО погнали, как только он возглавил местное отделение "СР". Создать из него икону никто даже и не пытался: типа, за идею уволили. Даже листовки не повесили. Весь расчет на главного сенатора? Он вчера объявился во Владивостоке и за сутки решил наверстать месяц.

Черепков в роли опекуна

"Черепом" по старинке любовно зовут ветхозаветного экс-мэра Владивостока, бесперспективного депутата Госдумы Виктора Ивановича Черепкова. Это он некогда обеспечил себе бессмертие, позволив себя, якобы умирающего, вынести в кальсонах из мэрии. Стереотипы сохраняются долго, и Черепков сделал свое имя торговой маркой, с разным успехом проталкивая малоизвестных людей, порой полуграмотных, в политику. Видимо, бескорыстно.

В текущий период Виктор Иванович поделился своей фамилией - в Госдуму с "Патриотами России", в городскую думу - чтобы пропихнуть своих (читай, людей платежеспособного ОЛОМСКОГО). Оставшись не у дел в Охотном ряду после 2 декабря, Черепков, видимо, желает возглавить эту самую думу. Вот тогда он нам с вами и устроит форум АТЭС, о чем пишет в своих листовках.

Евгений же Оломский, нынешний депутат краевого Законодательного собрания, владелец сети супермаркетов "RED MART", не пожалеет никаких денег, чтоб провести в думу некоторых членов своего персонала. Плюс - Виктор Иванович располагает матподдержкой некоторых "николаевских". Добавим к этому бескорыстный интерес маргиналов и симпатии нижних слоев горожан - и черепковцы в думе. Причем в большинстве. Оломский и "николаевские" страхуют свой бизнес, получают полное влияние на жизнь города и, естественно, новые коммерческие перспективы. И, по нашим наблюдениям, пока у "черепковских" шансов больше, чем у "ЕР". Денег и амбиций хватает. Их предвыборный слоган - "На выборах помни важность момента: Черепков выполнит план президента". И эти туда же...

Коммунистов горизонты

Надо заметить, что рейтинг коммунистов вполне может подрасти из одной лишь вредности против напора главной партии, которая многих достала. На фоне безудержного роста цен и страстного увлечения высших эшелонов региональной власти спортом, активная часть населения, которая знает истинную цену Черепкову, голосовать все-таки пойдет и проголосует за кандидатов от КПРФ.

Местные коммунисты выставили на выборы 11 своих членов по списку и шестерых товарищей по одномандатным округам. Список может выехать на авторитете двух товарищей - президента ДВГТУ Геннадия ТУРМОВА и депутата краевого Законодательного собрания Владимира БЕСПАЛОВА. А вот третий коммунист предвыборного списка - скорее всего, и есть партийная касса. Юрий Алексеевич ВИЦИЕНКО - генеральный директор ЗАО компании "Защита-Паллада". Мне тут недавно один бывший товарищ по партии "стукнул", что Вициенко пожертвовал на нужды кампании что-то около $ 130 тыс., хотя в штабе отрицают. Тогда, если центр не поможет, у коммунистов возможны проблемы. Потому что других платежеспособных сторонников КПРФ пока не наблюдается. Или они в подполье.

Что касается товарища Вициенко, который идет на выборы и по одномандатному округу № 14, то ему предстоит еще потягаться с 30-летним " единороссом" Олегом ХРАМОВЫМ и известной в определенных кругах Елена ЛАЗАРЕНКО - та еще штучка...

Соколы и другие

ЛДПРовцы больших иллюзий не строят в отношении гордумы, если они включили в список людей вроде безработного из Находки Геннадия МИЩЕНКО - округ № 7. Сверхзадача умирающей партии - пройти в Госдуму. А здесь "бабульки" нужны немалые. Вот нынешний лидер приморских либерал-демократов Алексей АВЕРШИН, как проболтался недавно в компании его товарищ по партии, вообще сильно потратился. Сам-то - москвич. В столице же и живет. И его неверный товарищ доверил мне страшную, но, я думаю, полулживую тайну. Дескать, гендиректору ЗАО " Реформа" (г.Москва) Авершину кресло лидера приморских соколов обошлось в 5 млн евро (вы поверите, что люди могут покупать депутатский мандат? Я - никогда).

Некоторое число мандатов сможет получить блок под условным названием "Кондратов и сын". Руслан Викторович, сын члена СФ России, давно ведет прицельную, адресную и затратную агитацию. И пару-тройку своих соратников, думается, в гордуму протянет по Первомайскому району.

Иные партии и избирательные объединения представлены в зарегистрированных списках слабо, а среди самовыдвиженцев платежеспособных людей немного. Но они есть. И о них - в другой раз.