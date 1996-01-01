Счастливое число для Хабаровского края

В рейтинге регионов с благоприятным деловым климатом Хабаровский край занимает 13-е место среди 38 базовых территорий России.

Об этом, как стало известно 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM, на семинаре-совещании по предпринимательству в правительстве Хабаровского края сообщил зампредседателя правительства края - министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ.

Среди регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, край оказался лидером. Для сравнения: Приморье занимает в рейтинге 26 позицию. По словам министра, данное исследование проводил Центр стратегических разработок совместно с Минэкономразвития РФ.