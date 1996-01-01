Ищите женщину

Читаю новостийную ленту: "Супруга действующего президента Аргентины Нестора КИРШНЕРА Кристина победила на выборах главы государства". Ну и как вам идейка? Вы понимаете, куда я клоню? Если нет, тогда давайте уберем из сообщения несколько незначительных в данном случае слов и прочтем предложение еще раз: "Супруга действующего президента победила на выборах главы государства". Если и теперь не дошло, просто подставьте в текст фразы имена и фамилию самого известного вам президента и его супруги, и все станет на свои места.

Тема третьего срока и других вариантов продления полномочий действующего российского президента в преддверии думских выборов приобрела особую значимость. Едва ли не две трети политических партий именно с этой задачи начинают свои предвыборные обещания. Дескать, сделаем все возможное, чтобы ОН не ушел. А что делать! Народ-то (он же электорат) своего президента любит. Как и относительную стабильность, которую тот принес на просторы истерзанной "демократическими" 90-ми страны.

Кстати, в ситуации с аргентинским политическим раскладом присутствует еще одна параллель с нашей действительностью. Тамошний действующий президент также прославился тем, что восстановил аргентинскую экономику после затяжного и очень глубокого кризиса. Соответственно народ к нему в целом относится более-менее лояльно. До почти поголовной поддержки действующего российского президента им, конечно, далеко, но тенденция, как говорится, налицо.

Чего только не выдумывают наши политики, чтобы продлить его полномочия: и Конституцию задом наперед читают, и конфигурацию власти вверх ногами переставляют, и по-простецки просят: "Останься". А некоторые в пылу предвыборных баталий так разоткровенничались о своей любви к президенту, что даже вынуждены оправдываться, что у них нормальная сексуальная ориентация.

На прошедшей неделе некая инициативная группа объявила о создании целого движения "За Путина", а т. н. партия власти предложила ввести в стране должность Национального Лидера, с полномочиями чуть ли не конституционного монарха (см. стр. 11). Понятно, для кого стараются, и все это даже несмотря на то, что глава государства едва ли не на каждом углу уже вещает о том, что "не намерен".

Друзья, а зачем нам этот самый огород городить да всякие "левые" схемы сохранения власти выдумывать? Ищите женщину, как говорят французы. Жена - вот выход из ситуации. Чего только русские женщины для своих благоверных не делали! Так почему же коня третьего срока на скаку не остановить, в горящ(ч)ую избу власти не зайти да преемницей не поработать? И выбранный курс сохранится, и влияние предшественника налицо. А как вам сочетание "План Путиной"? Близким, согласитесь, чем-то веет, родным. Да и элегантно все, и одновременно напористо, как аргентинское танго.

Но главное - все АБСОЛЮТНО ЗАКОННО!