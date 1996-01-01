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Новому полпреду выдали удостоверение
Глава администрации президента России Сергей СОБЯНИН торжественно вручил в среду Олегу САФОНОВУ удостоверение полномочного представителя главы государства по Дальневосточному федеральному округу.
В свом напутственном слове Сергей Собянин сказал, что в числе первоочередных задач, стоящих перед Олегом Сафоновым, - успешное проведение в Дальневосточном федеральном округе выборов в Государственную Думу, а затем - выборов президента России. Глава президентской администрации заметил, что в процессе подготовки и проведения этих двух важных политических кампаний необходимо также постоянно решать важные социально - экономические задачи региона.
В число важных экономических задач в Дальневосточном федеральном округе, по словам представителя президентской администрации, входит завершение строительства федеральной автомагистрали Чита - Хабаровск, развитие энергетики, в том числе модернизация и наращивание генерирующих мощностей, реконструкция морских портов.
"На решение этих задач федеральный бюджет в рамках государственной программы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья запланировал выделить сотни миллиардов рублей", - сказал Сергей Собянин. Напомним, 30 октября 2007 года Президент России назначил Олега Александровича Сафонова полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
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