Бесплатный эфир для Владивостока отменили

3 ноября по закону стартовал период предвыборной агитации в СМИ. Кандидаты имеют возможность пропагандировать свои идеи в средствах информации и размещать в них свои агитационные материалы. Этого права лишили кандидатов в депутаты в Думу Владивостока.

По закону часть времени предоставляется всем кандидатам российскими каналами на бесплатной основе в целях информирования избирателей. Причем определенное время эфира предусмотрено для совместных политических дебатов. При этом если по 1 часу бюджетного эфира для каждой партии, баллотирующейся в Гомсдуму, выделили "Первый канал", канал "Россия" и "ТВ-Центр", то представителей политических партий, баллотирующихся в Думу Владивостока, бесплатным эфиром не одарили.

Как прокомментировали это в Городской избирательной комиссии, для участия в выборах местного уровня бесплатный эфир предоставляет муниципальный канал. Среди тех, что вещают во Владивостоке, таковых нет, поэтому вся агитация принимается СМИ только на платной основе.