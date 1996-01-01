Дополнительные расходы бюджета составят около 600 млрд руб.

Дополнительные расходы бюджета в 2007 г. составят 599,4 млрд руб. Это следует из предварительной оценки Минфина, приведенной в справке к проекту закона "О внесении изменений в закон "О федеральном бюджете на 2007 г.", опубликованной на интернет-сайте министерства.

Из общей суммы увеличения расходов федерального бюджета в размере 1 трлн 67,9 млрд руб. в 2007 г. будет использовано 599,4 млрд руб., из которых 550 млрд руб. - имущественные взносы в государственные корпорации (институты развития).

По оценке Минфина, переходящие на 2008 г. остатки средств федерального бюджета составят 468,5 млрд руб. Из них 217,4 млрд руб. - это остатки, предусмотренные законом о федеральном бюджете на 2008 г. (в том числе 151,1 млрд руб. - для инвестиционного фонда РФ), а 251,1 млрд руб. - дополнительные бюджетные ассигнования, предусмотренные законопроектом (в том числе 90 млрд руб. - для инвестиционного фонда РФ).

Ранее министр финансов РФ Алексей КУДРИН, комментируя поправки в бюджет текущего года, отмечал, что непроцентные расходы бюджета увеличиваются на 640 млрд руб. только за счет средств, выделяемых на институты развития. При этом он подчеркивал, что эти средства "не будут потрачены в этом году вообще, а будут тратиться равномерно в течение 3-4 лет".