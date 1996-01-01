Самый активный электорат сидит в застенках следственных изоляторов

Согласно сложившейся практике, из всех следственно-арестованных, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Приморского края, не признанных виновными по приговору суда, в выборах принимают участие около 98%. Кандидаты, баллотирующиеся на выборные места, такому проявлению гражданской сознательности могут только позавидовать.

Как отметил начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Приморскому краю Анатолий ЗАВАДСКИЙ, столь высокая явка избирателей объясняется довольно просто. По его словам, "у следственно-арестованных много времени, в том числе на отслеживание предвыборной ситуации в стране". Можно представить, как некоторые ВИП-сидельцы сидят на тюремных шконках у голубых экранов телевизоров, установленных в камерах, всматриваясь в честные лица кандидатов и ностальгически вспоминая, как еще некоторое время назад они так же были в гуще этой борьбы.

Таким образом, спецконтингент довольно политически подкован и неплохо разбирается в программах участвующих в выборах партий. Тем более что персонал изоляторов честно раздает агитационные материалы по камерам и вывешивает на стенах комнаты для голосования. Как заверил ДДГ "ЗР" Завадский, предпочтения какой- либо партии при раздаче агиток не отдается. "Мы вне политики", - заключил он.

В то же время процедура голосования для арестованного - это своего рода развлечение, какое-то разнообразие посреди серых будней в стенах изолятора. Поэтому в выборах спецконтингент участвует даже с удовольствием. Не обойдет стороной это удовольствие и ВИП- представителей СИЗО-1 Владивостока в лице высокопоставленных чиновников всех рангов - от вице-губернатора Александра ШИШКИНА и мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА до "простых" милиционеров, например, арестованного недавно и.о. заместителя начальника УВД по Приморскому краю по экономической безопасности полковника милиции Анатолия ЛАЦЕПОВА, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Досье По данным ГУФСИН по Приморскому краю, в приморских изоляторах в настоящее время содержится более 2,6 тыс. человек, имеющих право участвовать в выборах. При этом в СИЗО-1 г. Владивостока, в котором сегодня 1 700 избирателей, и СИЗО-2 г. Уссурийска (600 арестованных) работают постоянные избирательные участки. Выборы в СИЗО-4 в Спасске и помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) при колонии №29 в Большом Камне будут организованы выездные участки путем приглашения представителей избирательных участков, образованных на общих основаниях.

Под столь ответственное дело в изоляторах предусмотрены специальные помещения. "По сути, это обычный избирательный участок, только расположен в СИЗО, - отмечает Анатолий Фридрихович. - Там и урна для голосования, и отдельная кабинка, и присутствующие наблюдатели. Главная проблема - сама процедура вывода спецконтингента на участок. Следственно-арестованных выводят из камер на голосование по одному и так же заводят обратно. Как правило, это занимает у нас 13 часов за день. А арестованным, которым предстоит этап для проведения следственных действий в другой город, выдается открепительный талон". К сожалению, нет возможности отследить предпочтения сидельцев - урну с бюллетенями после окончания голосования, не вскрывая, вывозят в избирком.

Между тем исполнительная система сталкивается с другой проблемой: около 40% электората поступают в учреждения без паспортов, т.к. они попросту бомжи. В этом случае заведение, как говорится, платит за все: за фотографии следственно-арестованных, оформление документов, запросы по месту рождения, проживания, установление гражданства. Это не говоря уже об оплате госпошлины, на которую в этом году федеральный бюджет перечислил приморскому ГУФСИНу 183 тыс. руб.

Итак, до старта народного волеизъявления осталось уже менее месяца. За это время постояльцам следственных изоляторов предстоит разобраться в тонкостях политических программ самим, поскольку встреч с кандидатами у них не предвидится.