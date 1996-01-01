400 рублей - "за" НДС

- А когда нам заплатят? - интересуется у "бригадира" девушка, на шпильках пробирающаяся по осенней слякоти к зданию Всероссийского общества глухих, где должно пройти учредительное собрание хабаровского регионального отделения партии "Народ за демократию и справедливость".

- Оплата в течение двух дней, - отвечает парень.

День обещает быть весьма удачным - студенты, желающие заработать 400 руб. в выходной, бредут со всех сторон. Судя по количеству собравшихся, больше остальных к заработку стремятся в академии госслужбы и гуманитарном университете - студенты идут почти целыми учебными группами и этажами общежитий.

Внутри неотапливаемого помещения ребята спешат получить инструктаж, каждый - у своего бригадира. Тот выдает небольшой листок бумаги с незнакомым именем и поясняет: "При регистрации назовите эту фамилию, это реальный член партии, который не смог прийти. С прессой не общаться, в зале вопросов не задавать, по всем предложениям ведущего голосовать "за".

Спрашиваю одного из бригадиров, сколько им обещают заплатить организаторы.

- От 4 тыс. и больше. Но для этого каждому бригадиру нужно привести не меньше 20, но не больше 30 человек.

- И сколько таких бригадиров, как ты?

- Точно не знаю, человек 10-15. Ладно, мне надо бежать, народ регистрировать.

По скромным прикидкам, все мероприятие потянуло, как минимум, на 200 тыс. руб.

Когда число собравшихся переваливает за 350, оказывается, что мандатов на всех партийцев не хватает. В экстренном порядке организаторы мчатся куда-то и через 15 минут возвращаются с новой дозой мандатов, наскоро отпечатанных на алой бумаге. На них вместо надписи "Народ за демократию и справедливость" значится "Народно-демократический союз". Подмены никто не замечает, скорее всего, им все равно.

Наконец, с часовым опозданием, собрание открывается. Из-за поломки микрофона и шума, создаваемого неспокойной публикой, слов никто не разбирает. Это не мешает синхронно поднимать руки сразу после слов: "Кто за?"

Следующие три часа участники проводят в борьбе с холодом и толкаясь в очередях за бюллетенями для голосования. Наконец с трибуны доносится долгожданное: "Председателем отделения избрана Анна АКАТЬЕВА. Вы свободны". Анна Акатьева, которая по совместительству является координатором по Дальнему Востоку фонда Ирины ХАКАМАДА "Наш выбор", прокомментировать странную процедуру своего избрания отказалась.

Досье Партия "Народ за демократию и справедливость" (НДС) создана 22 сентября 2007 г. Председатель - экс-премьер правительства Михаил КАСЬЯНОВ. Базой партии стало общественное движение "Народно-демократический союз". 1 июля 2006 г. на его базе был учрежден "Российский народно-демократический союз", который стал одним из организаторов конференции "Другая Россия" (11-12 июля 2006 г.) и "Марша несогласных" в Москве год назад.

Стоит ли удивляться, что этой партии не оказалось среди зарегистрированных на выборы в Госдуму 2 декабря?