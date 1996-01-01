Заказ на бюллетени размещен

Избирательная комиссия Приморского края провела открытый аукцион на право заключать государственный контракт на печатание избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ. Как сообщила заместитель председателя крайизбиркома Татьяна ВЯЛОВА, по его результатам контракт на изготовление избирательных бюллетеней будет заключён с ОАО "Приморский полиграфический комбинат".

Тираж бюллетеней составит 1 454 060 экземпляров. Этого количества достаточно, чтобы обеспечить голосование всех избирателей, зарегистрированных в Приморском крае. Специальных мер защиты при печати бюллетеней применяться не будет. После того как все они будут изготовлены, на каждый бюллетень будет наклеена специальная марка, удостоверяющая подлинность документа. Подделать марки, которые поступят в Приморье из Центризбиркома, невозможно. Марок в край будет ввезено ровно столько, сколько будет напечатано избирательных бюллетеней.