Россия и Япония обменялись информацией и любезностями

26 октября во Владивостоке прошло заседание Российско-японской подкомиссии по межрегиональному сотрудничеству Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Участники подкомиссии с российской стороны - субъекты федерации Дальневосточного Федерального округа, Иркутская область и Бурятия, но в будущем планируется подключить к ее работе и другие регионы России.

Японская сторона была представительной: около 70 членов "Кэйданрэн" - элиты японского бизнеса во главе с ее председателем АНДЗАЙ Кунио, а во главе - старший вице-министр иностранных дел Японии КИМУРА Хитоси.

Г-н Кимура рассказал, каким видится японской стороне сотрудничество с Россией на Дальнем Востоке и в Сибири, и какие области экономики интересуют ее прежде всего. Конечно же, это энергетика - нефть, газ и уголь. В этой сфере возможно сотрудничество - наши ресурсы и японские технологии. Развитие транспортно-логистических связей также видится перспективным. Это подтверждает недавно подписанное соглашение между РЖД, "Русской тройкой" и "Мицуи" о сотрудничестве в перевозке грузов через Евразию. Ведутся переговоры с "Тойотой" о доставке по Транссибу комплектующих на автозавод в Санкт- Петербург.

Есть перспективы в информационно-телекоммуникационных технологиях, в охране окружающей среды и сотрудничестве в сфере предотвращения контрабанды наркотиков и оружия, незаконной добычи морепродуктов, спасения пострадавших на море. Большую роль в расширении контактов могут сыграть и межрегиональные обмены, в том числе молодежные и в сфере туризма.

Российским участникам также раздали материалы опроса, проведенного летом Японско-российским комитетом по экономическому сотрудничеству среди членов "Кэйданрэн" и Японского бизнес-клуба в Москве. Интерес к России растет, и за год количество тех, кто ведет бизнес в России или планирует это, увеличилось на 30%. Более чем вдвое увеличилось число тех, кто занимается производством изделий, а не только экспортно-импортными операциями, как это было совсем недавно. Среди новых сфер интереса - строительство, химия и нефтехимия, содействие российским компаниям в выходе на японский рынок.

Но более 90% опрошенных считают, что с точки зрения рынка товаров народного потребления европейская часть России более перспективна. Повысился интерес к Уральскому и южным регионам России, а вот привлекательность Дальнего Востока и Сибири пока на прежнем уровне, хотя правительство заявило о повышенном внимании к региону. Видимо, для убедительности нужны первые наглядные результаты.

Проблемные моменты для ведения бизнеса в России - наши законы и их трактовка, инфраструктурные и административные проблемы, таможенные процедуры и др. Заметные улучшения большинство опрошенных увидело в инфраструктуре. У российских предприятий появились финансовые средства, и, значит, шансы на совместное инвестирование проектов увеличиваются.

Жаль, российская сторона не подготовилась столь же скрупулезно: думается, японцам тоже было бы интересно услышать о причинах, мешающих работать с японской стороной.

Ассоциация "Дальний Восток и Забайкалье" выступила с инициативами. Первая - выйти в Правительства РФ и Японии с предложением о включении в повестку очередного саммита G-8, который пройдет на Хоккайдо в 2008 г., вопроса о проблеме загрязнения великих рек мира и предотвращения угроз трансграничного загрязнения водных бассейнов. Дальневосточники предложили сформировать рабочую группу для мониторинга загрязнений водного и воздушного бассейнов и организовать совместные исследования запасов биоресурсов с целью их совместного рационального использования и сохранения исчезающих видов. Кроме того, предложено обратиться в правительства с предложением о безвизовых групповых туристических обменах. Ассоциация предложила также отрегулировать процесс повышения пошлин на круглый лес, чтобы не потерять рынки российского леса в Японии и возможность строительства предприятий для его переработки в России.

Работа над предложениями будет продолжена, и в феврале 2008 г. на Российско-Японском деловом форуме, который пройдет в России (возможно, во Владивостоке), по каким-то из них могут быть приняты конкретные решения.