Выборный прайм-тайм

В самый разгар подготовки к предстоящим выборам Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-Пресс) и Московское бюро по правам человека организовали для журналистов семинар "Роль СМИ в развитии толерантности и формировании общественного мнения", в рамках которого прошел круглый стол "Российские СМИ и выборы".

Представители Центральной избирательной комиссии РФ, Российского общественного института избирательного права, Центра экстремальной журналистики, Московского бюро по правам человека, Ассоциации "Гражданский контроль", а также лидеры фракций и члены бюро Российской объединенной демократической партии "Яблоко" ответили на вопросы региональных журналистов, приехавших в Москву из тридцати областных и краевых СМИ.

Все правила информирования избирателей прописаны в законе: о чем и как могут писать СМИ, о чем и когда не могут. Главные требования - объективность, достоверность, беспристрастность, соблюдение равенства прав кандидатов, политических партий. И никакой самостоятельной агитации СМИ вести не должны. Как говорится, обойдемся "без комментариев" и тем более прогнозов. Технологии станут чище, а пиар только - белым и за деньги кандидата-партии.

"ЗР-Диалог" сегодня публикует тезисы участников круглого стола "Российские СМИ и выборы".

Граждане имеют право выбирать, а не обязаны

- Каковы главные отличия в организации грядущих выборов? Не противоречит ли отмена порога явки демократическим принципам?

Александр ИГНАТОВ, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права:

- Наше законодательство о выборах в Госдуму претерпело, на мой взгляд, самые существенные изменения с 1993 года. Впервые Дума будет избираться полностью по пропорциональной системе, не будет одномандатных округов, не будет порога явки, т.е. выборы состоятся при любом количестве пришедших на участки избирателей, не будет возможности проголосовать "против всех" списков кандидатов. Принятые в последнее время изменения также позволят существенно уменьшить масштабы применения так называемых "черных" избирательных технологий, основанных на несовершенстве закона.

Наиболее широко у нас обсуждались поправки, связанные с отменой порога явки, и графы "против всех". Конечно, можно спорить о том, готовы ли наша избирательная система, наше общество в целом к такого рода изменениям. Но если разобраться, то ничего антидемократичного в этом мы не найдем.

Что такое порог явки? Это если на выборы не приходит определенное число избирателей, то выборы признаются несостоявшимися и голоса пришедших избирателей вообще не учитываются. Но ведь и по российскому законодательству, и по международным правовым актам граждане обладают правом, а не обязанностью участвовать в выборах. И именно те, кто этим правом воспользовался, должны формировать органы власти.

Объективность, достоверность и беспристрастность

- Каковы особенности последних этапов информационного освещения выборов?

Таисия НЕЧИПОРЕНКО, начальник Управления пресс-службы и информации Центральной избирательной комиссии РФ:

- Третий агитационный период в СМИ будет продолжаться до 30 ноября. СМИ обладают правом информировать своих читателей, зрителей и слушателей о ходе подготовки к выборам, о политических партиях и кандидатах. Информация о выборных мероприятиях должна даваться отдельным блоком, без комментариев. Главные принципы работы журналистов - объективность, достоверность, соблюдение равенства прав политических партий. СМИ не вправе допускать собственной предвыборной агитации. За пять дней до голосования запрещено публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов. 1 и 2 декабря агитация запрещена. 29 ноября состоится презентация Информационного центра ЦИК, который покажет ход голосования на всей территории России в прямой трансляции.

Проведение голосования 2 декабря 2007 года будет проходить с 8.00 до 20 часов по местному времени. Всю информацию о ходе предвыборной кампании можно получить на сайте Центральной избирательной комиссии - www.cikrf.ru

В выборах нужно участвовать, чтобы однажды они стали честными

- Во всех сюжетах по телевидению или газетных публикациях о выборах называют в основном четверку лидеров - "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР, а остальным-то зачем при такой ситуации участвовать в выборах, "Яблоку", например?

Григорий Явлинский, председатель Российской объединенной демократической партии "Яблоко":

- Во-первых, у нас в России в последние годы было создано исключительно реакционное избирательное законодательство. Это и 7-процентный барьер, и запрет блоков, запрет включения в списки представителей других партий, административно-запретительная регламентация деятельности партий, вмешательство в их внутреннюю жизнь, установление численности членов партии и так далее. Нам непонятно, например, почему в России нужен такой высокий барьер (в отдельных субъектах - и до 10%, как в Москве)! Почему не сделать 3 или 5%? Почему не доверяют российским гражданам? Считают, что граждане не разберутся? Это не так. В России живут умные люди, они вполне разберутся, за кого голосовать. Во-вторых, следует отметить реакционную правоприменительную практику, направленную на создание однопартийной системы. Это очевидно. В российской политической системе напрочь отсутствует политическая конкуренция. Да и как иначе может быть при отсутствии независимой судебной системы, а значит, при отсутствии верховенства закона?

Подводя итог, можно сказать, что в России нет открытых и справедливых выборов. И тем не менее участвовать в выборах нужно. И обязательно! Именно для того, чтобы гражданам все это объяснить и, победив, все это исправить когда-нибудь. Исправлять, чтобы Россия стала однажды современной, быстроразвивающейся страной, входящей в группу лидеров, а граждане России были свободны, верили в свои силы и уважали сами себя.

Ключевой тезис программы "Яблока" "Семь шагов" - "К равенству возможностей", именно он должен лежать в основе создания сильного государства. Избиратель должен знать, если он не пришел на выборы, его бюллетень будет использован, если он остался дома, то за него проголосуют. Вывод один: чем выше будет активность населения, тем меньше фальсификаций.

Нет экстремизму!

- Как уберечь СМИ от судебных преследований?

Борис Пантелеев, советник юстиции, эксперт Московского бюро по правам человека и Центра экстремальной журналистики Союза журналистов России:

- С одной стороны, нужно обратить внимание на ряд новшеств. В качестве ограничения предусмотрена норма, согласно которой зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе через СМИ распространять призывы голосовать против своих оппонентов на выборах, а также распространять иную информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к оппонентам. Ужесточена ответственность и за агитацию экстремистской направленности. За распространение явно экстремистской агитации ответственность будет нести также и главный редактор, пропустивший материал. Хотя, мы знаем, что такое политический экстремизм, социальный экстремизм, а вот что такое идеологический экстремизм - никто не знает.

Трудно будет обеспечить и "равенство" в количестве публикаций. Претензии к СМИ будут в любом случае.

Могу как вариант предложить такой выход. Попробуйте заключить с какой-нибудь страховой компанией договор страхования на период избирательной кампании. Мы же страхуемся от потопа, пожара, почему бы не застраховаться и от возможных судебных конфликтов? В случае чего страховая компания выплатит убытки.

С другой стороны, роль журналистов в ходе выборной кампании возросла. В день голосования 2 декабря на избирательных участках не будет наблюдателей от общественных организаций, такое право получили только журналисты. Таким образом, именно СМИ должны обеспечить контроль за ходом голосования, дать объективную оценку. Журналист обладает всеми правами гражданина, он может обратиться в прокуратуру, к специалистам "горячих линий", которые будут работать на местах и избирательных участках. А тому, кому не терпится выступить со своими комментариями в день голосования, когда публикации в СМИ запрещены, можно высказаться в сети Интернет, например, в ЖЖ ("Живой Журнал"- LiveJournal).