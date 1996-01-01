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Охота на кандидата
Выборы - благодатное время для PR-агентств, политических обозревателей и... рядовых граждан. Главное, не заблудиться в политической паутине и найти золотую жилу. На свой PR кандидаты вообще не скупятся, но некоторые, в силу своей особенной щедрости, заслуживают народную любовь еще до избрания.
Не продешеви, студент!
Весомые суммы, как рассказывает один из кандидатов в депутаты, уходят на живую рекламу: акции, агитации и все в этом роде. Постоять несколько часов на раздаче листовок готов каждый студент. Собственно, эта категория и есть самая основная рабочая сила на период предвыборных работ. "Главное, не продешевить, говорит студент Слава, отработавший за свою жизнь не на одних выборах. - Если можно получить 200 руб. за час, то зачем стоять за 100?"
Часто в одном и том же месте ведется раздача агиток сразу несколькими партиями или от нескольких кандидатов. В таких случаях студенты охотно выясняют друг у друга о цене часа. Обидно, если рядом стоящий коллега считает свои часы по 150 руб. за каждый, а ты рассчитываешь на обещанные 90 руб.
Проходящие граждане берут листовки и неохотно. Поэтому их приходится наглым образом впихивать, собственно за это и платят деньги. Но, проявив смекалку и уповая на то, что контролер, который, как вас заверили при приеме на работу, будет периодически вас проверять, так и не появится, многие агитаторы прекращают раздачу листовок. Из личного опыта могу сказать, что мы с моей сораздатчицей за 4 часа работы успевали сходить в кино и заглянуть в кафе на чай.
Заработать, не пошевелив пальцем
Как показывает практика, контролер на участке появляется только в начале акции, чтобы вручить агитки, спецодежду и прочий рабочий инвентарь. Далее - по своим делам, тоже надеясь на то, что его беззаботность останется незамеченной. Над контролером стоит проверяющий, который обязан время от времени интересоваться проделанной работой. Однако и он старается следовать краткому руководству "срубить бабок за ничего не делая".
На раздачу листовок, как пояснили в городском Избиркоме, кандидатам специального разрешения не требуется. Тем не менее из личного опыта знаю, что раздача агиток возле рынка или магазина часто заканчивается тем, что руководство рынка просит прекратить безобразие. Смысл запрета понятен: "Это наша территория, и не надо здесь мусорить!"
Вообще-то размахивать флагом, курсируя по установленному маршруту, задача не из сложных. Средняя оплата - 100 руб. в час. Кстати, флаг можно повесить у себя на балконе и получить за это от 100 до 300 руб.
Одним из самых сложных способов остается обход по квартирам и сбор подписей. После шести люди дома и двери, как правило, открывают. Но немалый процент открыто и прямо заявляет, что на выборы не пойдет. Далее следуют несколько ласковых слов в адрес всех политиков и партий, "гостеприимство" многих начинается и заканчивается матерной фразой в ваш адрес. Поэтому, выбирая для себя такой вариант заработать на выборах, следует прежде морально укрепиться. Многие боятся давать паспорта. И только за предложенные 200 руб. соглашаются. Оплата за подкуп избирателей высокая. На прошлых выборах один из кандидатов отстегивал агитаторам по 150 руб. за каждую подпись.
Все работы хороши...
Так что работу вы можете выбрать себе по вкусу. Так, в одном из штабов мне с ходу предложили раскидывать письма и газеты по почтовым ящикам, оценивается в 1 руб. 15 коп. и 40 коп. соответственно. За раздачу листовок сулили 100 руб. в час. Еще предложили походить по квартирам, этот вид работы оценивается в 20 руб. за контакт. Никаких подписей собирать не надо, нужно просто, когда вам откроют дверь, успеть рассказать о кандидате.
Другая же партия готова предоставить работу только членам партии. Если вы таковым не являетесь, то вам с удовольствием предоставят возможность вступить в нее. После того как вы обретете партийную принадлежность, можете смело рассчитывать на должность агитатора. Задача - ходить по квартирам и пропагандировать идеи и лозунги кандидатов. Оплата - 4 руб. за дом, таковых на заданном маршруте 250. Третья партия предложила поработать интервьюером на улице, 400 руб. за 5 часов работы.
По итогам сделанных в партии звонков можно составить рейтинг самых горячих вакансий, действующих сегодня на политической бирже труда, и сделать выбор.
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